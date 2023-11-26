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Кабмин КР внес коррективы в тарифы на отопление и горячую воду

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В целях введения принципов самоокупаемости энергетического сектора, а также ежегодного улучшения финансовых показателей энергетических предприятий решением кабинета министров внесены изменения в среднесрочную тарифную политику на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2021-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основные изменения в данной тарифной политике:

Для небытовых потребителей:

– для групп потребителей "Промышленность", "Прочие потребители" и "Бюджетные потребители" филиала ТЭЦ г. Бишкек и "Бишкектеплосеть" ОАО "Электрические станции" тарифы на тепловую энергию для указанных потребителей применяются на уровне стоимости тепловой энергии;

– для групп потребителей "Промышленность", "Прочие потребители" и "Бюджетные потребители" филиала ТЭЦ г. Бишкек и "Бишкектеплосеть" ОАО "Электрические станции" тарифы на горячую воду для указанных потребителей применяются на уровне стоимости тепловой энергии.

Необходимо отметить, что указанные изменения не коснутся тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения.

Стоит подчеркнуть, что изменения внесены во исполнение статьи 21 Закона Кыргызской Республики "Об электроэнергетике", где цены должны отражать полную стоимость производства, передачи и распределения тепловой или электроэнергии, включая затраты на производство и техническое обслуживание, возмещение капитальных затрат, привлечение инвестиций и процентную ставку возврата.

Решение инициировано Министерством энергетики Кыргызской Республики и вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/433739
Теги:
вода, тарифы, Кыргызстан, кабмин, отопление
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