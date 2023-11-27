В Казахстане пьяный водитель притворился пассажиром

В Казахстане в ходе республиканской операции "Правопорядок" сотрудники патрульной полиции в городе Тобыл потребовали от водителя автомашины "Мерседес" остановиться, передает СМИ.

При проверке оказалось, что 34-летний водитель с 2017 года не имеет права управления автомобилем. Более того он находился в состоянии алкогольного опьянения. После остановки водитель пересел на переднее пассажирское сиденье и заявил, что является пассажиром. Его не смутило, что в салоне авто кроме него никого не было.

Нарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной 608 КоАП РК - "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения".

Автомобиль водворен на специализированную стоянку. Костанайский районный суд в тот же день вынес решение: 20 суток административного ареста.