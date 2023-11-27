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"Опасно для детей". Жители Чон-Сары-Оя жалуются на неработающий светофор

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района уже 2 месяца не работает светофор. Об этом редакции vb.kg сообщили местные жители.

По их словам, трасса опасная и дети постоянно перебегают через дорогу в школу.

"Самое интересное, что светофор расположен как раз напротив здания айыл окмоту, которое не предпринимает никаких мер уже 2 месяца. Неужели нужно, чтобы случилось непоправимое с детьми, чтобы руководство айылного аймака начало шевелиться. Детям приходится перебегать дорогу утром и вечером, когда уже на улице темнеет. Мы просим правительство, МВД и прокуратуру принять соответствующие меры и если надо, то привлечь к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям", - рассказали жители села.


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URL: https://www.vb.kg/433748
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, светофоры
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