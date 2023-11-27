"Опасно для детей". Жители Чон-Сары-Оя жалуются на неработающий светофор

В селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района уже 2 месяца не работает светофор. Об этом редакции vb.kg сообщили местные жители.

По их словам, трасса опасная и дети постоянно перебегают через дорогу в школу.

"Самое интересное, что светофор расположен как раз напротив здания айыл окмоту, которое не предпринимает никаких мер уже 2 месяца. Неужели нужно, чтобы случилось непоправимое с детьми, чтобы руководство айылного аймака начало шевелиться. Детям приходится перебегать дорогу утром и вечером, когда уже на улице темнеет. Мы просим правительство, МВД и прокуратуру принять соответствующие меры и если надо, то привлечь к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям", - рассказали жители села.