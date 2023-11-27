В Бишкеке мужчина продал чужой автомобиль, милиция вернула авто хозяину

В Бишкеке мужчина продал чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 26 октября 2023 года в милицию обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина А.С., который в 15 октября под предлогом продажи, завладел автомашиной марки "Mercedes-Benz Daimler Chrysler" стоимостью 7 тысяч долларов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был гражданин С.А. 1997 года рождения. По решению суда мужчина заключен под стражу на два месяца.

В рамках уголовного дела при проведении следственных действий подозреваемый, указал кому была продана автомашина. Следователем указанная автомашина была изъята, признан вещественным доказательством и возвращена законному владельцу.

В настоящее время установлена его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.