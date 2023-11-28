Гендерное насилие: Почему в КР чаще винят жертв, а не самих преступников?

В Кыргызстане началась ежегодная глобальная кампания "16 дней активизма против гендерного насилия". Это событие, несмотря на свой формальный статус в календаре, становится форумом для обсуждения и решения актуальных проблем, с которыми сталкиваются граждане нашего общества.

На фоне этой кампании новостные ленты заполняются заголовками о страшных случаях семейного насилия, физических травмах и даже убийствах, совершаемых супругами или партнёрами. Важно осознать, что насилие не ограничивается лишь физическим воздействием, психологическое давление также является серьезной проблемой.

Одним из шокирующих случаев, привлекших внимание общественности, стала судьба кыргызстанки Асель Ногойбаевой, которая стала жертвой жестокого насилия со стороны бывшего супруга. Теперь Асель требуется финансовая помощь для проведения сложной и дорогостоящей операции.

Отрадно, что многие кыргызстанцы выразили готовность помочь

женщине. Одной из гражданских активисток, вставшей на защиту пострадавшей Асель, стала сертифицированный коуч ICF и общественный деятель Айнура Чолпонкулова.

По ее словам, гендерное насилие становится серьезной проблемой, требующей внимания общественности.

"Коллективные усилия по борьбе с гендерным насилием могут принести реальные изменения. За последние годы мы стали свидетелями увеличения случаев насилия над женщинами и девочками. И эта тревожная тенденция прослеживается не только в Кыргызстане, но и в других постсоветских странах. Если такие акции приобретут регулярный характер, граждане будут более информированными и чувствительными к этой теме.

Подобные ивенты не ограничиваются лишь реакцией общественности. Последствиями таких акций могут быть решения на законодательном уровне и живые дискуссии среди граждан. Начнет меняться отношение к жертве и насильнику. Если раньше осуждали жертву, то сейчас становится возможным и осуждение насильника.

Почему система не смогла защитить Асель Ногойбаеву?

В Кыргызстане, несмотря на наличие законодательных норм, гендерное насилие становится проблемой №1 и я не могу не высказать свое беспокойство по этому поводу.

Последние несколько лет мы все свидетели зашкаливающего роста случаев насилия в отношении женщин и девочек. Это не изолированное явление. Подобная тенденция наблюдается и в странах Центральной Азии.

В нашем обществе мы сталкиваются не только с проблемой исполнения законов, но и с традиционными предрассудками. Встречаются фразы вроде "это ваше семейное дело, разберитесь сами". Это приводит к тому, что жертвы семейного насилия часто молчат, отказываясь от заявлений, опасаясь общественного осуждения.

Зачастую, обратившись за помощью, женщины не получают надлежащей защиты. Это особенно ярко проявилось в истории Асель Ногойбаевой, которая многократно обращалась в правоохранительные и судебные органы, но ее просьбы оставались без должного внимания.

Влияние женщин на принятие судебных решений

Честно говоря, недостаток эмпатии в правоохранительных и судебных органах разочаровывает. Большинство решений по вопросам насилия принимаются мужчинами-судьями. А это не соответствует мировой практике. В развитых странах такие кейсы рассматривают женщины-судьи, что придает процессу больше эмпатии и чувства справедливости.

Я убеждена, что для защиты женщин от насилия в Кыргызстане необходима кардинальная реформа правоохранительных и судебных органов. Насильники остаются безнаказанными, потому что откупаются. Поэтому принципиально важно, чтобы судьи принимали решения по гендерному насилию беспристрастно и были свободны от коррупционных мотивов и поведения. Более того, рассмотрение женщинами-судьями дел по гендерному насилию станет большим шагом в этом направлении.

Пожалуйста, не бойтесь обращаться за помощью

С тяжелым сердцем приходится констатировать, что мы могли бы защитить Асель Ногойбаеву, если бы судья принял справедливое решение, соответствующее букве закона. Он вынес решение в пользу насильника, поставив Асель перед фактом в своем кабинете, а не в зале судебного заседания. Асель просила, чтобы судья не выпускал насильника, которому вменялось как минимум 5 лет за изнасилование. В итоге через полчаса после этого неправосудного решения насильник стоял рядом с Асель и угрожал. Получается, что такие вот судьи не просто развязывают руки насильникам, но и становятся соучастниками этих преступлений. И поэтому должны нести ответственность также, как и насильник.

В случае насилия подача заявления в органы внутренних дел становится первым шагом для жертвы. Не нужно подаваться уговорам следователей, родственников со стороны насильника и главное, преодолевать страх. В кризисных центрах, где предоставляются временные убежища, можно получить поддержку от специалистов. Но важно также не бояться обращаться к близким, кому ты доверяешь и он возможно, окажется надежной опорой.

Самооборона, как средство личной безопасности

Кыргызстан, к сожалению, стал небезопасной страной для женщин. Для личной защиты некоторые девушки записываются в секции по самообороне либо используют баллончики. Это лишь одна из мер. Однако изменения нужно начинать в системе образования.

Раннее обучение принципам безопасности

Образование, начиная с детских садов и школ, играет ключевую роль. Необходимы психологические курсы и тренинги, чтобы дети понимали, что такое насилие, и осознавали свои границы. Думаю, что подобных инициатив сегодня недостаточно в детсадах и школах. Курсы должны быть обязательными и на постоянной основе.

Мужчины- инфлюэнсеры. Важность мужского голоса в борьбе с насилием

Безусловно, средства массовой информации играют важную роль. Образовательные и просветительские проекты, освещающие проблемы гендерного насилия, должны стать неотъемлемой частью борьбы. Кино и телепроекты могут служить мощным инструментом воздействия на общественное сознание.

Однако, чтобы видеть реальные изменения в обсуждении насилия и осуждения насильника, должны вовлекаться не только женщины, но и мужчины. Например, в Казахстане, реагируя на недавнее убийство Салтанат Нукеновой супругом, блогеры-мужчины выступили против насилия. Насилуя и убивая женщин, мы не сможем стать успешной, здоровой и счастливой страной.

Социальные движения и акции: путь к реальным изменениям

Сейчас мы готовим презентацию приложения SOS, которое позволит быстро сообщать об опасности. Распространение этого приложения в образовательных учреждениях станет важным шагом вперед.

Мы уже провели первую благотворительную акцию, собрали средства для семьи Асель. Однако, это только начало. Мы продолжаем мобилизацию для восстановления здоровья Асель. Мы с командой CAF Kelechek очень хотим, чтобы Асель восстановила облик. Она не сдается, смело говорит о насилии и после реабилитации хочет помогать женщинам, пострадавшим от насилия. Мы, граждане нашей страны должны поддержать Асель", - говорит Айнура Орозбековна.

Реквизиты для сбора средств:

Mbank: +996 707 837 443 О! Деньги: +996 707 837 443

Подробную историю об Асель можно найти на странице Instagram @help.asel.rezerv.