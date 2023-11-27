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Продлена тарифная льгота на импорт электромобилей в КР на 2024-2025 годы

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Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 24 ноября продлил тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в страны Евразийского экономического союза в ограниченном количестве, по 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным,

Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации.

Предоставление тарифной льготы предоставляется на моторные транспортные средства с электрическими двигателями, классифицируемые кодом 8703 80 000 2 TH ВЭД ЕАЭС, для Кыргызской Республики в 2024 г. в количестве 10 тыс. шт. и в 2025 г. также - 10 тыс. шт.

Как ожидается, продление сроков применения тарифной льготы в комплексе с другими мерами, направленными на стимулирование спроса на электромобили, их производства и развитие сети зарядных станций, будет способствовать более широкому распространению таких транспортных средств, сокращению вредных выбросов и улучшения экологической обстановки в крупных городах, развития инновационных технологий.


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URL: https://www.vb.kg/433758
Теги:
импорт, Кыргызстан, автомобили
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