Ван Чуншань: Наш Циндао – город-побратим Бишкека и его торговый партнер

Впервые Китай озвучил стратегическую инициативу "Один пояс – один путь" в 2013 году. В ее основе лежат два мегапроекта: Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь XXI века. Именно в рамках последнего был построен в порту Циндао первый в Азии полностью автоматизированный контейнерный терминал, где побывали журналисты ведущих СМИ Евразии во время пресс-тура, организованного Информационной сетью "Один пояс – один путь" газеты "Жэньминь жибао", в том числе из "Вечернего Бишкека".

Можно без преувеличения даже сказать, что терминал просто фантастический. На его территории мы не увидели ни единой живой души. Но работа робота-терминала не останавливалась ни на минуту. На наших глазах подъемные краны под управлением компьютерных систем загружали и разгружали огромные океанские суда. Беспилотные контейнеровозы по строго определенным маршрутам подвозили и увозили к ним контейнеры. Причем ни на кранах, ни в машинах вообще нет кабин для крановщиков и водителей. Что интересно, даже между собой у беспилотных контейнеровозов полное взаимопонимание: уступают друг другу дорогу, если их пути пересекаются. В пространстве, как нам рассказали, они ориентируются тоже благодаря инновационным технологиям. Поэтому автоматически подчиняются общим правилам движения. Погрузка и выгрузка контейнеров идёт 24 часа в сутки 7 дней в неделю без остановок и перерывов.

А всеми процессами, подъемными устройствами и электрогрузовиками дистанционно управляет высококвалифицированный инженерный персонал, состоящий всего из нескольких человек. Раньше, как нам сказали, работали шестьдесят специалистов, теперь осталось только девять.

Ван Чуншань, заместитель председателя профсоюза компании Qingdao Qianwan Container Terminal, заявил журналистам, что это первый в Азии полностью автоматизированный контейнерный терминал и первый интеллектуальный "зеленый" терминал на технологиях 5G. Благодаря полностью автоматизированной "умной" системе управления A-TOS эффективность работы в терминале Цяньвань порта Циндао на 30 процентов выше, чем у традиционных терминалов, что позволяет сэкономить до 80 процентов рабочей силы. "Развитие нашего терминала создает хорошие перспективы в интегрировании Циндао в инициативу "Один пояс – один путь". Чтобы приспособиться к быстрому развитию китайской экономики, порт Циндао постоянно развивается", - добавил он.

По его словам, прибытие и отправка судов ускорились, эффективность погрузки и разгрузки за счет автоматизации ещё больше повысилась - всё это способствует улучшению деловой среды здесь. Строительство терминала обошлось, конечно, в кругленькую сумму, но инвестиции уже окупились. Автоматизированный терминал стал прибыльным уже в первом квартале 2018 года - всего через 10 месяцев после его открытия.

Он был введен в эксплуатацию 11 мая 2017 года и в первый год своей деятельности обработал около 800 000 TEU и обслужил более 660 судов. Когда начались работы, средняя эффективность погрузки составляла 26,1 контейнера на кран в час. С тех пор эта цифра возросла до 33,1, что, как сообщается, на 50 процентов больше, чем в среднем по миру.

Как отметил Ван Чуншань, в 2022 году грузооборот порта Циндао составил 687 млн тонн, было обработано 26,82 млн TEU (двадцатифутовый контейнерный эквивалент) грузов, по этим показателям порт Циндао занял четвертое и пятое места в мире соответственно. В настоящее время через порт Циндао проходит более 80 контейнерных маршрутов в рамках "Пояса и пути".

Как рассказали журналистам ведущих СМИ Евразии, обычно строительство такого терминала занимает не меньше восьми лет. Но Циндао справился с этим меньше, чем за половину времени, благодаря его создателю. По словам нашего гида, познакомившей нас с музеем порта, у его основателя была любимая поговорка – "без старания невозможно достичь цели".

"А цель была поставлена – построить автоматизированный контейнерный терминал. И этот мужественный человек после перенесенной тяжелой онкооперации начал строить его в совершенно глухом месте, без опыта, без заимствованных технологий. Имя создателя терминал вошло в историю порта, и, чувствовалось по тому, как рассказывали нам эту трогательную историю, с каким глубоким уважением вспоминают имя этого человека сегодня. А его любимое выражение стало девизом уникального терминала.

Многомиллионный город, как убедились журналисты, - ключевой судоходный узел для международного торгового партнёрства. Циндао сотрудничает со странами-участницами регионального всеобъемлющего экономического партнёрства. Основные партнёры Циндао - 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, пять Центральноазиатских государств, в том числе Кыргызстан. Контейнерный робот-терминал в недалеком будущем может еще теснее укрепить торговые отношения между нашими странами. Тем более если учесть, что в Циндао работает международный ЭКСПОцентр "Жемчужина пилотной зоны "Китай-ШОС". И все больше наших бизнесменов обращается сюда за поддержкой при открытии бизнеса в Китае. А китайские бизнесмены ищут пути-выходы на рынок нашей страны.

А в прошлом году, напомнил мне, как корреспонденту "Вечернего Бишкека", заместитель председателя профсоюза компании Qingdao Qianwan Container Terminal Ван Чуншань, Бишкек стал побратимом китайского города Циндао. Соответствующее соглашение подписали во время видеоконференции мэры двух городов. Участники видеоконференции отметили тогда, что соглашение послужит отправной точкой для развития всестороннего взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимоуважении, дружбе и всемерной поддержке друг друга. Стороны заверили, что приложат все усилия для укрепления диалога и достижения плодотворных результатов совместной работы. Так что начало положено.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь отметила: "Этот город славится морской промышленностью, я думаю, что для Бишкека это очень привлекательно, потому что Бишкек в принципе находится в центре без морских связей. А через город Циндао, где есть морской порт, конечно, будет больше возможностей у Бишкека развивать все дела, связанные с морем".

Сотрудники мэрии Бишкека тоже считают, что опыт Китая в целом, и опыт города Циндао и в цифровизации, и в других сферах, будет очень полезен. Там много интересных инициатив, которые будут полезны и для развития Бишкека.