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ГНС пресекла попытку контрабанды корней редкого растения

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Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с пограничной службой ГКНБ предотвратили попытку незаконного вывоза, предположительно, корней растения "Арнебия". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол – Автодорожный" была осмотрена автомашина, выезжающая с территории Кыргызской Республики в Республику Казахстан.

В результате были обнаружены 55 коробок с общим весом 825 килограммов корней растений, схожих с корнями растения "Арнебия", включенного в категорию исчезающих и занесенного в Красную книгу.

Установлено, что товаросопроводительные документы на груз отсутствовали. Автомашина водворена на штрафную стоянку до выяснения обстоятельств, а материалы переданы в компетентные органы для принятия мер в соответствии с законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/433775
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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