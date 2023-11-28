ГНС пресекла попытку контрабанды корней редкого растения

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с пограничной службой ГКНБ предотвратили попытку незаконного вывоза, предположительно, корней растения "Арнебия". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол – Автодорожный" была осмотрена автомашина, выезжающая с территории Кыргызской Республики в Республику Казахстан.

В результате были обнаружены 55 коробок с общим весом 825 килограммов корней растений, схожих с корнями растения "Арнебия", включенного в категорию исчезающих и занесенного в Красную книгу.

Установлено, что товаросопроводительные документы на груз отсутствовали. Автомашина водворена на штрафную стоянку до выяснения обстоятельств, а материалы переданы в компетентные органы для принятия мер в соответствии с законодательством.