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В Бишкеке три кафе оштрафованы за нарушение закона о табакокурении

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В Бишкеке прошел рейд "Табакокурение". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, комиссия в составе сотрудников акимиата, РУВД, санэпиднадзора (ЦГСЭН), МТУ№12 обошли 10 заведений.

Обнаружены нарушения в кафе "Istanbul", "Мюнхен паб", и лаундж-баре "Хабиби" (Фатьянова 69/1). ЦГСЭН выписала протоколы по ст. 84 Кодекса КР "О правонарушениях", наложен штраф в размере 13 000 сомов, общая сумма - 39 000 сомов.

В остальных нарушения не выявлены, при этом проведены разъяснительные работы по соблюдению закона.

В соответствии со статьями 83 и 84 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, правоохранители напоминают гражданам о ответственности за курение табачных изделий: застигнутые физические лица будут подвергнуты наложению штрафа.


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URL: https://www.vb.kg/433777
Теги:
кафе, табак, штраф, Бишкек
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