Нельзя пропустить: топ-5 премьер в кинотеатрах Кыргызстана

С приходом осени гулять по улицам и паркам прохладно и мокро. А проводить время в торговых центрах быстро надоедает. Именно здесь спасают кинотеатры: тепло, интересно, продолжительно, есть что обсудить. Представляем пять самых ожидаемых кино Кыргызстана, которые лучше всего посмотреть на широком экране в день премьеры.
Фильм об охраннике Майке Шмидте, который пошел работать во всеми забытый развлекательный центр "Пицца Мишки Фредди". Уже в первую ночь легендарная компания из Фредди, Бонни, Чика и Фокси оживает и начинает смертельную охоту…
Продолжение истории молодого пилота Кэрол Дэнверс, которая уже второй фильм не просто летчик, а Капитан Марвел с суперсилой. В этот раз на женские плечи ляжет весьма нетривиальная задача - спасти планету, галактику и всю вселенную от злодея, обладающего сверхспособностями похлеще Капитанских.
Справится ли наша героиня? Держим кулачки и наслаждаемся захватывающим зрелищем и не передаваемыми через обычный ноутбук спецэффектами.
Сверхожидаемая картина от оскароносного режиссера Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли. Историческая драма повествует о выдающемся императоре Франции с ранних лет, о его становлении как правителя и ключевых военных подвигах, которые привели Бонапарта к престолу.
Масштабное кино об эпохальных событиях с детально проработанными декорациями наверняка сложно оценить в домашней обстановке. Фильм обязателен к просмотру в кинотеатре!
Почти как "Гадкий утенок", только не лебедь, а орел. И среди не уток, а куриц. Это добрая жизнеутверждающая история о молодом орленке, который, становясь старше, осознавал, что не из этого гнезда. Пришел день, когда птенец отправился на поиски себя как личности и забрался на высокую гору Птицеград, где нашел своих сородичей. Воспитанный курочками, он еще не успел осознать свою силу и только ловит насмешки среди новообретенных знакомых. Пока его не приняли в "Пернатый патруль".
Этот мультфильм однозначно понравится детям и родителям. Поэтому спланируйте отдых и проведите незабываемый вечер всей семьей.
Тяжело представить, какой актерский труд лег на плечи юного Тимоти Шаламе, сыгравшего главную роль в ремейке легендарной "Чарли и шоколадная фабрика". Ведь артисту не избежать сравнения с неотразимым Джонни Деппом. Но в окружении суперзвезд Хью Гранта и Оливии Колман, а также имея личный успешный опыт, Тимоти должен справиться.
В остальном - добро пожаловать на фабрику молочных рек, кисельных берегов и шоколадных морей, где всем заведует эксцентричный кондитер Вилли Вонка. При просмотре лучше запастись попкорном.