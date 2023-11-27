Нельзя пропустить: топ-5 премьер в кинотеатрах Кыргызстана

С приходом осени гулять по улицам и паркам прохладно и мокро. А проводить время в торговых центрах быстро надоедает. Именно здесь спасают кинотеатры: тепло, интересно, продолжительно, есть что обсудить. Представляем пять самых ожидаемых кино Кыргызстана, которые лучше всего посмотреть на широком экране в день премьеры.

Пять ночей у Фредди

Дата премьеры: 26 октября 2023 Страна производства: США Жанр: ужасы

Фильм об охраннике Майке Шмидте, который пошел работать во всеми забытый развлекательный центр "Пицца Мишки Фредди". Уже в первую ночь легендарная компания из Фредди, Бонни, Чика и Фокси оживает и начинает смертельную охоту…

Капитан Марвел 2

Дата премьеры: 8 ноября 2023 Страна производства: США Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Продолжение истории молодого пилота Кэрол Дэнверс, которая уже второй фильм не просто летчик, а Капитан Марвел с суперсилой. В этот раз на женские плечи ляжет весьма нетривиальная задача - спасти планету, галактику и всю вселенную от злодея, обладающего сверхспособностями похлеще Капитанских.

Справится ли наша героиня? Держим кулачки и наслаждаемся захватывающим зрелищем и не передаваемыми через обычный ноутбук спецэффектами.

Наполеон

Дата премьеры: 20 ноября 2023 Страна производства: Великобритания, США Жанр: боевик, драма, военный

Сверхожидаемая картина от оскароносного режиссера Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли. Историческая драма повествует о выдающемся императоре Франции с ранних лет, о его становлении как правителя и ключевых военных подвигах, которые привели Бонапарта к престолу.

Масштабное кино об эпохальных событиях с детально проработанными декорациями наверняка сложно оценить в домашней обстановке. Фильм обязателен к просмотру в кинотеатре!

Пернатый патруль

Дата премьеры: 23 ноября 2023 Страна производства: Китай Жанр: мультфильм

Почти как "Гадкий утенок", только не лебедь, а орел. И среди не уток, а куриц. Это добрая жизнеутверждающая история о молодом орленке, который, становясь старше, осознавал, что не из этого гнезда. Пришел день, когда птенец отправился на поиски себя как личности и забрался на высокую гору Птицеград, где нашел своих сородичей. Воспитанный курочками, он еще не успел осознать свою силу и только ловит насмешки среди новообретенных знакомых. Пока его не приняли в "Пернатый патруль".

Этот мультфильм однозначно понравится детям и родителям. Поэтому спланируйте отдых и проведите незабываемый вечер всей семьей.

Вилли Вонка

Дата премьеры: 13 декабря 2023 Страна производства: США, Канада, Ирландия Жанр: мюзикл, фэнтези, комедия

Тяжело представить, какой актерский труд лег на плечи юного Тимоти Шаламе, сыгравшего главную роль в ремейке легендарной "Чарли и шоколадная фабрика". Ведь артисту не избежать сравнения с неотразимым Джонни Деппом. Но в окружении суперзвезд Хью Гранта и Оливии Колман, а также имея личный успешный опыт, Тимоти должен справиться.

В остальном - добро пожаловать на фабрику молочных рек, кисельных берегов и шоколадных морей, где всем заведует эксцентричный кондитер Вилли Вонка. При просмотре лучше запастись попкорном.