ГКНБ выявил притоны в ряде городов и сел Чуйской области

ГКНБ КР пресек деятельность лиц, организовавших интим-притоны для иностранцев и граждан КР на территории Чуйской области и Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, выявлены 10 притонов и 1 салон в деятельности которых установлены факты предоставления интимных услуг с вовлечением девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

В ходе проведенных 24 ноября 2023 года специальных следственных действий (контрольная закупка) с фото и видеофиксацией по адресам, расположенных в городах Бишкек, Шопоков, Кант, Токмок, а также в селах Беловодск, Сокулук задокументирована незаконная деятельность притонов, оказывающие интимные услуги.

По результатам проведенных следственных мероприятий задержаны 7 человек: владельцы, организаторы и администраторы указанных заведений А.Т., М.Х., Р.Е., Ж.Дж, Т.Б., Г.Д., Б.Т., которые в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Необходимо отметить, что в указанных интим-притонах предоставлялись услуги для граждан Южной Кореи и КНР. Общее число выявленных девушек, занимавшихся предоставлением интим-услуг, составило 67 человек.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно- оперативные мероприятия по установлению должностных лиц из числа правоохранительных органов, причастных к покровительству вышеуказанной незаконной деятельности притонов в целях привлечения их к уголовной ответственности.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за вовлечение, занятие проституцией и организацию интим-притонов".