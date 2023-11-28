Погода
$ 88.70 - 89.31
€ 96.60 - 97.60

Сделка с жильем обернулась убытком: Бишкекчанка пострадала на $33 тысячи

246  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержана подозреваемая в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 22 сентября 2023 года гражданка А.А. обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении гражданки по имени "К.". В период с августа по ноябрь 2023 года она, используя уловки и обещая помощь в покупке квартиры, завладела денежными средствами в сумме 33 тысячи 500 долларов. После того как не выполнено обещание, она стала скрываться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка К.К. 1987 года рождения, которая была водворена в ИВС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433785
Теги:
задержание, мошенничество, Свердловский район, Бишкек, жилье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  