Сделка с жильем обернулась убытком: Бишкекчанка пострадала на $33 тысячи

В Бишкеке задержана подозреваемая в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 22 сентября 2023 года гражданка А.А. обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении гражданки по имени "К.". В период с августа по ноябрь 2023 года она, используя уловки и обещая помощь в покупке квартиры, завладела денежными средствами в сумме 33 тысячи 500 долларов. После того как не выполнено обещание, она стала скрываться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка К.К. 1987 года рождения, которая была водворена в ИВС.