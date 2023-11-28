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Акылбек Жапаров принял участие в конференции "МАЙНЕКС – Евразия 2023"

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) принял участие в работе 11-й международной горнодобывающей инвестиционной конференции "МАЙНЕКС – Евразия 2023". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров, в своем выступлении остановился на потенциале Кыргызстана в горнодобывающей отрасли и сообщил, что на территории страны были обнаружены более 15 тысяч месторождений и рудопроявлений различных видов полезных ископаемых, 500 из которых подверглись детальным геологоразведочным работам.

"Государственным балансом учтены запасы 1020 месторождений и участков по 51 виду полезных ископаемых – это золото, серебро, медь, вольфрам, молибден, редкоземельные металлы, сурьма, олово, железные руды, свинец и другие. Горнодобывающая отрасль в нашей стране развивается динамично и последовательно. На ее долю приходится свыше 6 % общего объема ВВП и более 41 % экспортных доходов", - сообщил Акылбек Жапаров.

Он также сказал, что основными инвесторами горнодобывающей отрасли Кыргызстана являются, прежде всего, Великобритания, Турция, Китай, Россия и Казахстан, и добавил, что горнодобывающая отрасль Кыргызстана ежегодно может приносить доход в размере более 1 млрд долларов США и стать локомотивом всей экономики.

Кроме того, председатель кабмина отметил, что в связи последствиями изменения климата "зримо наблюдается необходимость развития возобновляемых источников энергии и зеленой экономики".

"В данном контексте, в марте текущего года Европейская Комиссия приняла Акт о критически важном сырье, куда вошли 34 полезных ископаемых. Из них 17 элементов отнесены к стратегическим сырьевым материалам. Хочу отметить, что все 17 этих элементов присутствуют в недрах нашей страны, из которых 10 элементов имеются в значительных объемах. Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титаномагнетита лишь на одном месторождении составляют около 20 млн тонн, а запасы редкоземельных металлов, включающих в себя 21 элемент, составляют более 60 тыс. тонн", - сказал он.

Также Акылбек Жапаров сообщил, что создаются благоприятные условия для инвесторов, желающих вложить свой капитал в разработку месторождений полезных ископаемых в Кыргызстане.

"Разрабатываются инвестиционные соглашения с иностранными партнерами с выгодными условиями, предусматривающие различные льготы режимы стабилизации. Конечно, в истории долгосрочного партнерства в этой сфере не обходится без споров. В данном контексте, хотел бы отметить, что в прошлом году Кыргызстан и компания Центерра Голд пришли к общему пониманию вокруг проекта Кумтор. С подписанием всех необходимых документов в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, наш спор с компанией Центеррой Голд был урегулирован в мирном ключе", - сказал Акылбек Жапаров.

По итогам конференции между Министерством природных ресурсов, экологии и технического контроля Кыргызской Республики и компанией "Чаарат Заав" Великобритании был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Кроме этого, подписан документ о сотрудничестве между Кыргызской геологической службой при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического контроля Кыргызской Республики и британской компанией "МАЙНЕКС".

Также подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и британской компанией "United Concrete Canvas".


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URL: https://www.vb.kg/433788
Теги:
Акылбек Жапаров, Великобритания, сотрудничество, Кыргызстан, кабмин
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