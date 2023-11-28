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Танцоры из Кыргызстана победили в международном турнире "Вальс Осени-2023"

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- Назгуль Абдыразакова
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Танцоры из Кыргызстана победили в международном турнире "Вальс Осени-2023". Об этом сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики.

По ее данным, с 24-26 ноября в Алматы под эгидой WDSF, прошёл XVI ежегодный международный турнир по спортивным бальным танцам "Вальс Осени-2023". В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Организатор турнира: ТСК MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца Республики Казахстан, Федерация танцевального спорта г. Алматы.

Высокие результаты на этом турнире показали представители Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики.

Пара Ибрагимов Хасан и Тян Вероника в категории "Молодёжь + Взрослые Стандарт (до В класса)" заняли первое место, золотую медаль. В категории "Молодёжь + Взрослые Стандарт (до А класса)" так же завоевали золотую медаль, первое место. В категории "Молодёжь Открытое Первенство АФСТ Республики Казахстан"пара завоевала золото, первое место. Пара воспитанники Александры Ким, ТСК Александра, город Бишкек.

Пара Савин Лев и Пальчунова Вероника в категории "Юниоры 1, 4 танца, Стандарт" (D класс) заняли первое место. В категории "Юниоры 1, 4 танца, Латина" (D класс) заняли второе место, серебряную медаль. Пара воспитанники Александры Ким, ТСК Александра, город Бишкек.

Пара Гусев Андрей и Женишбекова Мээрим в категории "Молодёжь + Взрослые Стандарт" Стандарт Д класс - 1 место, в категории "Молодёжь + Взрослые Стандарт (до В класса)" - 3 место, в категории "Молодёжь + Взрослые Стандарт (до А класса)" - 2 место, в категории "Молодёжь + Взрослые" Латина Д класс - 2 место, в категории "Молодёжь + Взрослые Латина (до В класса)" -2 место, в категории "Молодёжь + Взрослые Латина (до А класса)" -2 место.

Пар Женишбеков Байжигит и Зайцева Дарья в категории "Молодёжь + Взрослые Латина Д класс" - 3 место.

Пара Бердиев Алихан и Камалидинова Румия в категории Юниоры-2 Е латина - 1 место, в категории Юниоры-2 Д, латина - 1 место, в категории Юниоры-2 Е стандарт - 2 место, в категории Юниоры-2 стандарт Д 8 танцев - 1 место.

Пара Шеин Артем и Соломонова Вероника в категории Юниоры-2 Латина Е - 2 место, в категории Юниоры-2 Стандарт Е- 1 место, в категории Юниоры-2 Д 8 танцев - 2 место.

Пара Рамзаев Андрей и Мирошникова Анна в категории Юниоры-1, Е латина - 2 место, в категории Юниоры-1, Е стандарт 1 место, в категории Юниоры-1, Е 6 танцев 1 место, в категории Юниоры-1, Д латина 1 место, в категории Юниоры-1, Д стандарт 2 место.


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URL: https://www.vb.kg/433789
Теги:
Казахстан, танцы, Кыргызстан
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