Акыйкатчы ознакомилась с условиями содержания в СИЗО в Караколе

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева ознакомилась с условиями содержания арестованных в СИЗО в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Омбудсмен выборочно заходила в камеры, чтобы ознакомиться с условиями содержания арестованных.

В одной из камер находились иностранные граждане - трое граждан России, один гражданин Узбекистана и один гражданин Монголии. Все они были задержаны за незаконное пересечение границы. На условия содержания они не жаловались, также не стали обращаться в Институт Акыйкатчы за защитой их прав.

В другой камере находились шестеро арестованных - бывшие сотрудники милиции.

Они на условие содержания также не жаловались, но пятеро из них обратились к Акыйкатчы за защитой их прав во время судебных процессов.

Один из задержанных пожаловался, что его подставили, подкинув ему наркотики.

Трое бывших сотрудников милиции не согласны с избранием им меры пресечения - нахождения под стражей.

Всего в СИЗО в момент посещения Акыйкатчы находились 69 арестованных, из них - одна женщина и один несовершеннолетний.

Акыйкатчы ознакомилась с условиями содержания женщины. Ее поместили в СИЗО по решению суда за нарушение условий пробации. Она также не стала жаловаться на условия содержания.

В другой камере находились двое парней 17 и 18 лет. Они также не жаловались на условия содержания.

Далее Акыйкатчы ознакомилась с условиями для прогулки арестованных.

Начальник СИЗО показал госпредприятие внутри учреждения, где заключенные пекут хлеб для арестованных.

"Из заключенных выбирают по их статье сотрудников пекарни, им выплачивается заработная плата. Выбираем из тех, кто ранее несудим и проходят подозреваемые не за тяжкие преступления", - рассказали сотрудники закрытого учреждения.

Также начальник СИЗО продемонстроровал подготовку к отопительному сезону.

"Приняты меры для обеспечения тепла в учреждении. Закуплен уголь, установили новые печи для отопления", - рассказал начальник СИЗО.

Акыйкатчы напомнила руководству учреждения о важности обеспечения соблюдения прав арестованных.

"По всем обращениям, которые озвучили арестованные данного учреждения, Институт Омбудсмена будет принимать меры. Права арестованных не должны нарушаться. Все обращения будут под моим личным контролем", - сказала она, добавив о важности ускорения строительства нового здания СИЗО в соответствии общепризнанным принципам о правах человека.

"Здание старое. Требуется строительство нового здания, которое должно соответствовать нормам об условия содержания арестованных", - отметила Акыйкатчы.

По данным руководства здание СИЗО в Караколе было построено еще в 1900 годах.

"Изначально здание строилось для каравана-сарая. Потом из него сделали следственный изолятор", - сообщили сотрудники.

СИЗО рассчитано на 142 человека.

"Раньше вместимость была выше, но относительно недавно одно из зданий было признано аварийным. В следующем году ожидается начало строительства нового здания", - сказал начальник СИЗО.

По данным госорганов, строительство нового здания следственного изолятора за чертой города Каракола включено в дорожную карту, утвержденную кабмином.

Акыйкатчы призывает соответствующие госорганы ускорить строительство нового здания следственного изолятора в Караколе.