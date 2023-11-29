В Бишкеке первый арт-фестиваль в метавселенной

В Кыргызстане пройдет первый арт-фестиваль в метавселенной. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, арт-фестиваль "AIYM" ("АЙЫМ") продлится с 29 ноября по 3 декабря 2023 года одновременно онлайн и оффлайн формате.

В рамках арт-фестиваля художницы и художники представят свои арт-работы как рефлексию и исследование новых образов женщин, основанных на их личном опыте.

Авторы современного графического и цифрового контента приглашают зрителей к диалогу, создавая искусство в сотворчестве с технологиями. Цифровая и традиционная живопись и графика, видео, инсталляции, а также работы, созданные при помощи нейросетей будут представлены в формате NFT (невзаимозаменяемых токенов). Каждая работа - это проживание личного опыта, встроенного в общий социокультурный контекст.

В течение пяти дней посетители арт-фестиваля также смогут принять участие в выставке арт-работ, презентациях от самих художниц и художников, в мастер-классах и образовательном квесте по гендерной чувствительности. Активные участницы/ки арт-фестиваля получат ценные призы от партнеров и спонсоров фестиваля, а также персональные NFT.

Подробности можно узнать на странице.