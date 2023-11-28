Комитет ЖК одобрил изменение флага КР в I чтении

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша сегодня рассмотрел и одобрил в первом чтении изменение государственного флага.

Инициаторы законопроекта - депутаты Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, Улан Примов.

Один из инициаторов, депутат Улан Примов отметил, что проект закона направлен на совершенствование одного из главных государственных символов Кыргызской Республики - флага Кыргызской Республики. Предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца.

Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге Кыргызской Республики были привлечены авторы - разработчики данного флага на начальном этапе, которыми были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. Один из авторов Жусуп Матаев отметил, что исходная версия претерпела изменения, изначально предлагалась форма четко напоминающую лучи солнца.

В ходе обсуждения ряд депутатов обозначили вопросы по данному законопроекту, обратив особое внимание на отдельные элементы флага.

В ходе обсуждения депутат Дастанбек Джумабеков предложил провести референдум по вопросу изменения отдельных элементов флага. Депутат Нурланбек Азыгалиев отметил, что нельзя говорить о том, что не должны видоизменяться государственные символы.

Депутат Мейкинбек Абдалиев отметил, что необходимо учесть мнения граждан Кыргызстана.

Депутат Улан Примов подчеркнул, что 32 года назад флаг был утвержден не референдумом, а парламентом.

Источник: Кабар