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ГКНБ КР задержан бывший глава С.Юсуповского а/о Араванского района

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ГКНБ КР продолжает расследования в отношении должностных и ответственных лиц госучреждений Араванского района по факту незаконной выдачи земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 22 ноября 2023 года задержан бывший глава С.Юсуповского айылного аймака Ф.Ш.Х.. Проведенной оценкой государственной экспертизы установлено, что стоимость незаконно выведенного в частную собственность земельного участка составляет 11,8 млн. сомов.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/433795
Теги:
Араванский район, Кыргызстан
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