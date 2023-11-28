ГКНБ КР задержан бывший глава С.Юсуповского а/о Араванского района

ГКНБ КР продолжает расследования в отношении должностных и ответственных лиц госучреждений Араванского района по факту незаконной выдачи земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 22 ноября 2023 года задержан бывший глава С.Юсуповского айылного аймака Ф.Ш.Х.. Проведенной оценкой государственной экспертизы установлено, что стоимость незаконно выведенного в частную собственность земельного участка составляет 11,8 млн. сомов.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.