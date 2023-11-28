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Иностранка устроила себе досуг почти на 9 млн сомов и скрылась

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аламудунском районе задержана подозреваемая, в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 3 октября 2023 года администратор центра отдыха в Аламудунском районе И.З. обратилась в милицию о махинациях иностранки В.Т. В период с июля 2021 по январь 2023 она, представляясь соучредителем и крупным инвестором, проживала в "VIP" номерах, не оплатив сумму 8 986 457 сомов за услуги центра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В результате оперативно - розыскных мероприятий была задержана гражданка В.Т. 1985 года рождения, которая была водворена в ИВС.

Также, в ходе следствия установлено, что задержанная гражданка В.Т. ссылаясь на связи с членами преступных сообществ и опираясь на их поддержку, вымогала денежные средства у высокопоставленных чиновников.

В настоящее время продолжается работа по установлению причастности задержанной к другим аналогичным преступлениям.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/433797
Теги:
Аламудунский район, задержание, мошенничество, Чуйская область, деньги, досуг
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