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"Решение президента о введении моратория на деятельность ФПК поддерживаю"

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- ВБ
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Президент КР Садыр Жапаров неделю назад ввел мораторий на выдачу путевок в профсоюзные санатории до конца 2027 года за счет средств Фонда оздоровления трудящихся объединения профсоюзных организаций Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК). Этот шаг вызван неэффективностью и коррупцией в системе ФПК, отвлекающими их от основной миссии – защиты прав и интересов трудящихся. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Тимур Саралаев.

По его словам, в последние годы проблемы внутри ФПК затрудняли выполнение ее прямых функциональных обязанностей.

"Президентское решение предоставляет возможность профсоюзам вернуться к своей правозащитной миссии, а сам мораторий может послужить толчком к необходимым реформам.

Вместо вечной борьбы за пост председателя ФПК и интриг, так называемые профсоюзные лидеры могли бы сосредоточить усилия на решении реальных проблем, становясь важной социальной силой. Решение главы государства предоставляет большую возможность для консолидации профсоюзных ресурсов и избавления от неспособных профсоюзных руководителей.

Существующие коррупционные скандалы, утеря общественного доверия и неэффективное управление имуществом профсоюзов обусловили необходимость перемен. В этой связи сопротивление со стороны ФПК само собой будет, но будет очень слабым, и сосредоточится вокруг предложений по сохранению части профсоюзного имущества. Эти предложения вряд ли найдут поддержку у президента. Мораторий может способствовать не только очищению профсоюзов от коррумпированных лидеров, но и переосмыслению их роли в обществе в целом.

Из-за неутихающих коррупционных скандалов за последние 8–9 лет Федерация профсоюзов Кыргызстана стала общественным банкротом. Доверие к ней полностью утрачено из-за халатных действий Жанадила Абдырахманова, бывшего генерального директора гостиницы "Достук". После его ухода лидерство перехватил Мирбек Асанакунов, связанный с Атамбаевым, который активно терроризировал ФПК, подчеркивая их бессилие.

После такой капитуляции многим членам Совета ФПК стоит подумать о добровольной отставке, так как они с треском провалили свою миссию из-за неудержимой жадности. Коррупционные и вредительские действия отдельных членов Совета ФПК за последние 30 лет привели к отчуждению, благодаря различным схемам, значительного профсоюзного имущества.

Отдельные председатели ФПК, начиная с 2016 года, довели объекты до состояния банкротства, включая Дом отдыха "Чолпон-Ата". Продажа участков профсоюзных объектов привела к строительству нескольких многоквартирных домов за ТЦ "Караван". Гостиница "Саякат" была отдана за копейки, а затем и вовсе передана китайцам. Часть дома отдыха "Ала-Тоо" (Чолпон-Ата) втихую было отдано Камчи Кольбаеву, на территории которого он построил свой отель "Каганат". Следует особо отметить, что расследования о профсоюзной мафии долгое время игнорировались властью из-за их собственных кадров в ФПК. Похоже, что теперь в профсоюзном движении начнутся движения, способные реанимировать этот институт в глазах общественности", - завил Тимур Саралаев.


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URL: https://www.vb.kg/433798
Теги:
коррупция, профсоюзы, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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