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Астанчанку осудили после оскорблений в адрес казахов

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Жительницу Астаны Наталью Свиридову приговорили к четырем годам заключения после оскорблений в адрес казахов и призывов к ним убивать друг друга, передает корреспондент агентства.

"Свириденко (Меркулову) Наталью Валентиновну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 174 (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в приговоре межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Сам инцидент произошел 7 августа.

"Около 1.00 Свириденко Н.В. находясь у себя дома (…) в Астане, вела прямую стрим-трансляцию в социальной сети ТikTоk со своими подписчиками через аккаунт "Королева 2". В ходе прямой трансляции у Свириденко Н.В. возник преступный умысел, направленный на разжигание национальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства граждан. Свириденко Н.В., во время прямой трансляции, зная, что среди ее подписчиков есть лица других национальностей, стала демонстративно оскорблять, унижать честь и достоинство лиц казахской национальности, выражаясь в неприличной форме, вызвав бурное обсуждение и общественный резонанс среди населения Казахстана", - сказано в приговоре суда.

Согласно материалам дела, Свириденко Н.В., помимо обильного мата в отношении представителей казахского этноса, приравнивала казахов к обезьянам, выражала желание одному из зрителей похоронить его детей, назвав одного из которых "больным", и возложила на казахов ответственность за январскую трагедию в Алматы и Жанаозенские события.

"Таким образом, Свириденко Н.В. совершила умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства граждан, с использованием сетей телекоммуникаций", - пришел к выводу суд.

Просмотрев запись эфира из TikTok, в суде пришли к выводу, что заявления астанчанки "сплошь состоят из выражений оскорбительного и унизительного характера, включающих нецензурные, неприличные, они выражены и в адрес всего казахстанского народа, и в адрес государственной власти Казахстана". Выяснилось, что в момент прямого эфира женщина была пьяна.

"Поведение Свириденко Н.В. в прямом эфире социальной сети TikTok пропагандирует гражданскую вражду в отношении казахской национальности. Высказывания Свириденко Н.В. "шимпанзе", "макака", "воровали", "убивали", "убивайте друг друга", "с так хочу, чтобы началось мародерство, как в Жанаозене", "твари" разжигают межнациональную рознь и направлены на оскорбление чести и достоинства граждан. Своими высказываниями Свириденко Н.В. призывает к нарушению конституционного строя, они могут навредить дружеским отношениям между Республикой Казахстан и Российской Федерации. В ее высказываниях проявляются открытые призывы к мародерству и нарушению общественного порядка, незаконному завладению чужого имущества, они являются социально опасными и направлены против единства народа Казахстана", - говорится в материалах дела.

При этом, в приговоре суда отмечено, что Свириденко признана вменяемой и чистосердечно раскаялась в содеянном.

Приговор вынесен 23 ноября и может быть обжалован.

Источник: kaztag.kz


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URL: https://www.vb.kg/433800
Теги:
Казахстан
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