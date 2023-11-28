Китайская компания инвестирует в СЭЗ "Бишкек" 1,1 млрд сомов

Полномочный представитель президента Кыргызстана в Чуйской области Канат Джумагазиев провел 28 ноября встречу с председателем правления китайской корпорации Greenleaf Technology Group Co., Ltd Сюй Цзяньчэнем. В ходе встречи также присутствовали генеральный директор Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Бишкек" Умбриэль Темиралиев и члены делегации китайской компании. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Чуйской области.

Канат Джумагазиев подчеркнул, что государственный визит Президента Кыргызстана, уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова, в Китай в мае 2023 года и его встреча с Председателем КНР Си Цзиньпинем стали мощным стимулом для развития китайско-кыргызского сотрудничества, укрепили политическое взаимное доверие и создали благоприятные условия для расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между странами. Полномочный представитель Президента представил бизнес-делегации инвестиционный потенциал Чуйской области и направления ее развития.

Председатель правления Greenleaf Technology Group Co., Ltd Сюй Цзяньчэн в свою очередь подчеркнул интерес к рынку Кыргызстана. Он заявил о намерении корпорации инвестировать в СЭЗ "Бишкек" в Чуйской области. Сюй Цзяньчэн рассказал о производственных мощностях компании и ее инвестиционных планах. По его словам, компания базируется в городе Сучжоу провинции Цзянсу КНР, была основана в 2011 году и специализируется на производстве косметики, средств личной гигиены, средств для стирки и чистки, а также других потребительских товаров. Оборот компании в 2021-2022 годах составил 304,8 млн долларов, а прибыль - 14,98 млн долларов. Компания имеет активы в размере 141,1 млн долларов, сотрудничает с различными странами и открыла представительство в Кыргызстане в ноябре 2023 года.

Глава СЭЗ "Бишкек" Умбриэль Темиралиев подчеркнул, что компания Greenleaf Technology Group Co., Ltd рассматривала возможности инвестиций во все страны Центральной Азии, и выбор пал на Кыргызстан из-за благоприятного инвестиционного климата, стабильности и гарантий, предоставленных Конституцией и Президентом КР. По его словам, что подписание сегодняшнего меморандума не просто формальный шаг, а конкретный план с инвестициями в размере 1 миллиарда 100 миллионов сомов. После уточнения документов начнутся инвестиции и строительство завода, сообщил он.

После встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Генеральной дирекцией Свободной экономической зоны "Бишкек" и Greenleaf Technology Group Co., Ltd.