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В Бишкеке состоялся показ фильма "Один пояс, один путь: рядом с тобой"

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке состоялся показ документального фильма "Один пояс, один путь: рядом с тобой", созданного в честь 10-летия инициативы "Один пояс, один путь". На мероприятии присутствовали посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь, министр транспорта и коммуникаций КР Тилек Текебаев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Чынгыз Эсенгул уулу, руководители вузов, общественные деятели и другие. Об этом сообщают организаторы.

Сюжет документального фильма ярко отражает процесс и достижения Китая и Кыргызстана в строительстве "Одного пояса, одного пути" за последние десять лет. Пять эпизодов охватывают сотрудничество в области строительства инфраструктуры, экономики и торговли, транспорта, сельского хозяйства и культуры.

В своем выступлении посол КНР Ду Дэвэнь отметила, что за прошедшие 10 лет совместными усилиями всех стран строительство "Одного пояса, одного пути" превратилось из китайской инициативы в международную практику и дало плодотворные результаты, принеся ощутимую пользу народам стран, расположенных вдоль маршрута.

"Я верю, что высококачественное совместное китайско-кыргызское строительство "Одного пояса и одного пути" будет приносить все больше и больше пользы народам двух стран. Китай и Кыргызстан будут продолжать совместную работу по продвижению данной инициативы и развитию китайско-кыргызского сообщества с единой судьбой", - сказала она.

"Во время показа документального фильма "Один пояс, один путь: рядом с тобой" мы смогли увидеть впечатляющие результаты реализации инициативы "Один пояс, один путь" за последние 10 лет. Эта инициатива помогла создать транзитные коридоры, улучшить транспортное сообщение, углубить сотрудничество и оказать положительное влияние на страны, в том числе и на Кыргызстан", - добавил глава Минтранса Тилек Текебаев.

В свою очередь заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Чынгыз Эсенгул уулу заявил, что сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем носит комплексный характер и охватывает все сферы жизни страны.

"Наш культурный мост предоставит жителям обеих стран больше возможностей понять и оценить культуру и традиции друг друга. Я уверен, что эта программа культурного обмена станет еще одним трамплином для развития сотрудничества между двумя странами", - сказал чиновник.

Документальный фильм будет транслироваться через центрально-азиатскую рубрику "Театра ТВ Китая", созданного совместно телекомпанией "Долон ТВ" и НТРК. "Театр ТВ Китая" - это бренд-проект, направленный на содействие регулярной трансляции китайских аудиовизуальных программ на фиксированных каналах, в тайм-слотах или специальных зонах зарубежных СМИ и онлайновых аудиовизуальных платформах, рассказывающих миру о истории Китая.

Являясь вторым по величине оператором кабельных телеканалов в Кыргызстане, "Долон ТВ" представляет собой влиятельную платформу телевещания в Центральной Азии с более чем 100 каналами на русском, китайском и английском языках. В дополнение к предоставлению услуг кабельного телевидения, "Долон" обладает двумя лицензиями на предоставление услуг в сфере интернета и голосовой связи.

С момента запуска инициативы "Один пояс, один путь" "Долон ТВ" активно взаимодействует с китайскими СМИ в разнообразных форматах, включая совместное создание рубрик и каналов, а также адаптации, упаковки и дублирования контента. Кроме того, компания осуществляет трансляции китайских программ в Кыргызстане и соседних регионах, активно способствуя распространению идей и инициативы "Один пояс, один путь" в Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/433809
Теги:
Китай, сотрудничество, Кыргызстан
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