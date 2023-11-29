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Ректор КРСУ: Наша задача сохранить в Кыргызстане русскоязычных ученых

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- Светлана Лаптева
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Исполняющий обязанности ректора КРСУ Денис Фомин-Нилов выступил на секции "Славянские университеты в странах ЕАЭС и СНГ: вклад в социальные и техническое развитие" на 3-ем Конгрессе молодых ученых.

Спикер рассказал о нюансах правового статуса славянских вузов и поделился планами:

"Сейчас уже стоит задача не удержать и сохранить в Кыргызской Республике русскоязычных ученых, а наоборот, сделать университет современным, таким же прекрасным, как например, ЮФУ, то есть совершить некий экспорт из России лучших практик, в том числе с участием российских ученых и профессоров.

То есть движение идет в обратную сторону, и это, конечно, немного другие подходы. И мы сейчас занимаемся тем, что бы действительно сделать из КРСУ университет первой лиги, демонстрирующий лучшие образовательные практики, которых в России очень много - отметил Фомин-Нилов.


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URL: https://www.vb.kg/433810
Теги:
Кыргызстан, КРСУ
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