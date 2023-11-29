Бишкекскую молодежь научат ценить воду

27 ноября на базе Кыргызско-Российской академии образования сотрудники фонда "Агапе" (его представительства в Кыргызской Республике) организовали лекцию о сохранении водных ресурсов Кыргызстана.

Фонд существует с 2021 года. Состоит он в основном из волонтеров – и взрослых работающих людей, и студентов. Название фонда можно перевести как "жертвенная любовь". Его члены свою миссию определяют так: нести добро, делать хорошие дела, проявлять любовь к людям.

Студенческую аудиторию волонтеры фонда выбрали по одной простой причине: студенты – будущее Кыргызстана. Они молоды, энергичны, креативны. Им, как говорится, и карты в руки. До молодых людей проще донести, казалось бы, очевидную правду о том, что природные ресурсы не бесконечны. Что если не относиться к ним бережно, рано или поздно наступит момент, описываемый поговоркой: "Что имеем – не храним, потерявши – плачем".

Лекцию о воде и обо всем, что с ней связано, прочла главный специалист отдела поддержки и развития ассоциации водопользователей Службы водных ресурсов при Минсельхозе, доцент кафедры "Мелиорация и управление водными ресурсами" КНАУ имени К. Скрябина Джылдыз Садабаева.

Большую часть Кыргызстана занимают горы. В горах – ледники, которые и поставляют в республику (и в другие страны Центральной Азии) львиную долю воды. Но ледники тают. С каждым голом быстрее и интенсивнее. Совсем недавно "языки" ледников спускались к предгорьям. Сейчас они так далеко, что и не разглядишь.

А к 2030-2050 годам прогнозируется значительное повышение температуры воздуха. Куда еще выше? Видимо, есть куда. Ледники этого не выдержат.

Придет время, когда вода по стоимости сравняется с золотом. В некоторых странах уже так и есть. Мы, кыргызстанцы, пока с такой дороговизной не сталкивались. Наверное, потому часто тратим воду бездумно, не тревожась о возобновлении и восстановлении этого важнейшего ресурса.

Кыргызстан зависит от воды не только в смысле полива и питья. Не будет воды – страна останется без света, потому что электричество у нас вырабатывается на гидроэлектростанциях. Что еще немаловажно: от отношения к воде и мер по ее сбережению в некоторых случаях напрямую зависит ситуация на границах. Крупные реки, начинающиеся в Кыргызстане, несут свои воды в соседние республики. Станут ли они реками раздора, когда соседи в очередной раз предъявят Кыргызстану претензии за свое маловодье? Или превратятся в реки дружбы?

Буквально – без воды и ни туды, и ни сюды.

Много воды в морях и озерах, но ее мы использовать не можем. Да и эти, кажется, безграничные источники воды постепенно мелеют. Про Иссык-Куль постоянно приходят тревожные вести: где-то на четыре метра озеро отошло от берега, где-то – на шесть метров. Главная задача будущих поколений – если не приумножить, так хотя бы сохранить то, что осталось.

Обо всем этом и рассказали студентам. Первую часть выступления лектор посвятила оросительной воде, от которой на сто процентов зависит успешность сельского хозяйства. Затем рассказала и чистой питьевой воде. Завершилась лекция рассказом о сточных водах.

Слушатели засыпали лектора вопросами.

Сколько воды необходимо в сутки выпивать человеку для сохранения здоровья и нормального функционирования всего организма? Нужно около полутора литров. Это при отсутствии большой физической нагрузки или некоторых заболеваний. Диабетику, допустим, требуется примерно два литра.

Какие меры нужно принимать, чтобы противостоять глобальному потеплению? Прежде всего – уменьшение парникового эффекта за счет сокращения выброса в атмосферу парниковых газов. Сейчас поздняя осень, вот-вот начнется отопительный сезон, и Бишкек, как обычно в последние годы, накроет смог. Как с ним бороться? Газифицировать частные домовладения, отапливающиеся углем. Бороться с заторами и пробками на дорогах (больше всего вредных веществ автомобили выбрасывают, как доказано, именно в пробках). Постепенно переходить на экологичный транспорт. Запретить строительство на берегах рек и прудов…

Всем этим бишкекская мэрия уже вроде бы начала понемногу заниматься. Какой будет эффект от уменьшения парникового эффекта? Поживем – увидим.

А Служба водных ресурсов при поддержке фондов и благотворительных организаций планирует и дальше проводить для студентов подобные просветительские мероприятия.