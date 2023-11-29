"Психушка" Бишкека отрабатывает "серую схему" по ввозу авто из Южной Кореи?

Республиканский центр психиатрии и наркологии уличили в возможном "отмывании" пригнанных из Южной Кореи дорогостоящих авто. Это выяснила редакция VB.KG совместно с юристом Надирой Мирзакаримовой.

Авто ездило по городу без каких-либо опознавательных знаков и попало в ДПТ в начале сентябре этого года. В настоящее время оно находится (по крайней мере, по официальным данным) на штрафстоянке УОБДД КР.

А теперь по порядку. В редакцию VB.KG обратился читатель Д.К. В начале сентября этого года в бок его Mercedes-Benz Sprinter в центре города врезался новенький "кореец" Kia Sorento. Подробности дела мы опубликуем в следующем материале. На момент аварии Kia Sorento, как свидетельствуют фотоданные, был без каких-либо транзитных номеров и других госзнаков, хотя это предусмотрено законом. При этом в документах УОБДД, указано, что они были на машине на момент аварии, что вызывает резонные вопросы. Более того, инспектор УПСМ Бейшенбек уулу Замир уверяет, что для "кореецев" официально разрешено катание по городу вне "транзиток" в течение 10 дней. Хотя в законе подобного исключения нет. Но самое главное, в материалах дела на авто нет вообще никаких (!) документов, что странно и вызывает еще большие вопросы.

На стоянке же пригнанных "корейцев", которую редакция посетила в рамках расследования, на машинах все же имеются подобные временные номера.

За рулем Kia Sorento находился некий Ислам Саралаев, владельцем авто значится Атай Анарбеков. Но самое интересное, что растаможено авто класса "Люкс" по адресу: г. Бишкек, улица Байтик Баатыра, 1 "А" - то есть, адресу Республиканского центра психиатрии и наркологии!

Что касается Саралаева, то о молодом водителе, по словам потерпевшего, который вел себя вызывающе и хамски, ничего неизвестно. А вот Анарбеков, по информации источников в Минздраве, фигурирует в старых списках врачей в базе данных. Неудивительно, что у юриста и потерпевшего возникает ощущение, что сотрудники УПСМ и госэкспертизы, куда данные с видео об аварии поступили для исследования, всячески пытаются прикрыть виновников дела.

А теперь резонные вопросы: почему сотрудник одного из подразделений Минздрава регистрирует авто на данное госучреждение (для госорганов существует более льготная сетка)? На чьи деньги куплено авто, и почему в новостях ведомства не значилась информация о поступлении машин или грантах на их покупку? Не потому ли в материалах дела нет документов на авто, что машина государственная? Почему машина "колесит" по городу без госзнаков, а за ее рулем (на авто нет еще техпаспорта и документов, кроме таможенной декларации) находится посторонний человек (физлицо), не имеющий отношений ни к Минздраву, ни к авто? Сколько подобных нарушений оно совершило с 3 по 8 сентября, катаясь по городу неопознанным? Сколько подобных машин уже было оформлено на учреждение Минздрава?

Но самое главное. В момент ДТП Саралаев уверял потерпевшего, что на машину уже имеется покупатель из сопредельной страны. То есть, по факту имущество государства может в любой момент продано иностранцам, а государству нанесен многомиллионный ущерб! Просим Государственный комитет нацбезопасности и Генпрокуратуру разобраться в этом деле. В рамках дела о ДТП, юрист уже направлял документы в обе структуры и письмо в нашу редакцию.

VB.KG, в свою очередь, берет под личный контроль дело и продолжит выяснять нюансы происходящего. Также просим других пострадавших от действий Саралаева И. Б., если таковые имеются, обращаться в редакцию нашего издания по телефону: (0312) 48 65 65.

Продолжение следует...