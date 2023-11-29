Акылбек Жапаров встретился с лорд-мэром Лондона Майклом Майнелли

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) встретился с лорд-мэром города Лондон, главой корпорации "City of London" Майклом Майнелли. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабмина выразил признательность за теплый прием и отметил, что Кыргызстан придает приоритетное значение углублению двусторонних отношений с Соединенным Королевством в экономическом направлении.

"Я лично приехал в Лондон, чтобы принять участие в международной конференции "MINEX" и иметь возможность лично пригласить британских и международных потенциальных партнеров к тесному сотрудничеству с Кыргызской Республикой", - сказал он.