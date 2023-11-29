Железнодорожник из Кыргызстана выиграл две золотые медали на Кубке Азии

Железнодорожник Алексей Батищев стал обладателем двух золотых медалей на Кубке Азии, который проходил с 17 по 25 ноября в городе Самарканд. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По ее данным, в спортивном мероприятии приняли спортсмены более 20 стран.

Алексей Батищев выступал в весовой категории 100+ в категории "Мастер класс", и благодаря своему упорству и готовности, занял призовые места. Наш герой начал свой путь в армрестлинге в 2016 году, и с того момента активно участвует в соревнованиях. Каждый год он принимал участие в международных Иссык-Кульских играх, становясь чемпионом. Однако на этот раз он решил испытать свои силы на более значимом уровне - на Кубке Азии.

"Соперники были очень сильными, особенно в категории 100+. Но я был уверен в себе, готовился к этим соревнованиям и выходил за стол борьбы с уверенностью. Хочу пожелать молодым железнодорожникам заниматься спортом, потому что это полезно, это необходимо для здоровья", - рассказал Алексей.

Справка: Батищев начал свою трудовую деятельность в "Кыргыз темир жолу" наш в 1999 году, активно принимает участие в спортивных мероприятиях в составе сборной команды, занимает призовые места, внес несколько золотых медалей и кубки в общую копилку предприятия. Сейчас работает в филиале по обеспечению электроэнергией, сигнализацией и связью предприятия.