Пожар с пиротехникой на трассе Бишкек - Нарын - Торугарт полностью потушен

В 23:05 пожар с фейерверками, возникший 28 ноября вечером на трассе Бишкек - Нарын - Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области был взят под контроль, в 1:31 полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, накануне, поздно вечером, на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области водитель большегрузного автомобиля "HOWO", перевозивший фейерверки не справился с управлением и попал в ДТП. В результате происшествия один человек, находившийся в грузовике, погиб. Его личность устанавливается.