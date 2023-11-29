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Пожар с пиротехникой на трассе Бишкек - Нарын - Торугарт полностью потушен

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В 23:05 пожар с фейерверками, возникший 28 ноября вечером на трассе Бишкек - Нарын - Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области был взят под контроль, в 1:31 полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, накануне, поздно вечером, на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области водитель большегрузного автомобиля "HOWO", перевозивший фейерверки не справился с управлением и попал в ДТП. В результате происшествия один человек, находившийся в грузовике, погиб. Его личность устанавливается.


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URL: https://www.vb.kg/433821
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, пожар, автомобили, МЧС
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