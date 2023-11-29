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В городе Каракол милиция предотвратила кражу на рынке

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе несения ночной службы сотрудники отдельной роты ППСМ УВД Иссык-Кульской области заметили подозрительных мужчин, которые выносили ящики с овощами и фруктами с рынка "Макиш", расположенный в городе Каракол. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, сотрудники милиции незамедлительно остановили их и стали расспрашивать граждан, которыми оказались 43-летний житель города Каракол И.М., 45-летний С.Ж. и 29-летний Ж.М., оба уроженцы Ак-Суйского района. Застигнутые врасплох задержанные не смогли дать вразумительные ответы о происхождении данных товаров.

Задержанные были доставлены в следственную службу ОВД города Каракол и у них в качестве вещественных доказательств были изъяты 1 ящик помидора, 2 ящика хурмы, 1 ящик винограда, 1 ящик мандарина и 1 мешок лука.

В ходе проведенных дознавательных действий сотрудниками патрульно-постовой службы милиции в течении часа было установлено владелица товара. Ей оказалась 47-летняя И.К., жительница областного центра.

Данный факт было зарегистрировано в электронном журнале учета информации ОВД города Каракол и начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/433823
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, кража
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