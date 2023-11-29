Односельчанин Ташиева самовольно построил мечеть у себя во дворе

Установлено, что в конце 2022 года гражданин КР "Ч.М.Х" в с.Барпы Сузакского района без разрешительных документов во дворе своего дома самовольно построил мечеть. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, в марте 2023 года на территории Джалал-Абадской области деятельность указанной мечети была прекращена и наложен административный штраф в сумме 7500 сомов.

Несмотря на это гражданин "Ч.М.Х." собрав подписи жителей других сел, при активном содействии главы айыл окмоту Барпы Сузакского района, казыята Джалал-Абадской области, Сузакского филиала "Кадастра" и архитектуры, без учета имеющейся в селе жума-мечети (на расстоянии 700 м), оформили разрешительные документы. При этом, в данной мечети были отмечены факты посещения представителей, запрещенных законодательством КР религиозных течений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.337 "Злоупотребление должностным положением" в рамках которого действиям главы а/о Барпы, начальникам Сузакского филиала "Кадастра" и архитектуры, казы Джалал-Абадской области, а также Государственной комиссии по делам религии КР, будет дана соответствующая правовая оценка.

В последующем выданное со стороны ГКДР КР свидетельство о регистрации будет аннулировано, а мечеть будет перепрофилирована в социальный объект (ФАП или гос.аптека) для нужд жителей села Барпы Сузакского района.