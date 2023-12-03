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В Бишкеке прошла акция "Наши семейные Книги Памяти"

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- Светлана Лаптева
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Молодёжная акция "Наши семейные Книги Памяти" состоялась в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева.

Несколько часов более 70-ти студентов поднимались на сцену актового зала с портретами своих прадедов либо земляков, принимавших участие в Великой Отечественной войне, чтобы рассказать их героическую историю.

В акции приняли участие студенты всех структурных подразделений университета под руководством преподавателей кафедры практического курса русского языка, а также кафедры русского языка и литературы факультета русской филологии.

Было заметно, что ребята волновались, старательно произнося непривычные для современного уха слова из того времени "эшелон", "госпиталь", "фронт" и так далее, но важность момента придавала им гордости и они, практически, не ошибались в произношении этих терминов.

И, пожалуй, не меньше волновались и преподаватели, которые вместе с ребятами собирали и уточняли биографии героев ВОВ, а также перепроверяли у родственников имена и фамилии.

- Оказалось не так просто составить семейную Книгу Памяти, многие в семьях не знают имен свои прадедов. Приходилось проводить опрос всех, кто еще что-то помнит, поднимать домашние архивы. Но студенты с таким трепетом и желанием отнеслись к этой задаче, - рассказали преподаватели факультета.

Декан Факультета Русской филологии КГУ имени И. Арабаева Назгуль Сегизбаева отметила, что их университет подписал соглашение о сотрудничестве с Ярославским педагогическим университетом.

"Принимая участие в акции, мы поддерживаем идею сохранения Памяти о предках, как это принято у нашего народа и как это трактуется в "Кыргыз жараны". Мы понимаем, как важно помнить конкретных героев, благодаря которым мы получили право на достойную жизнь, и которые даже не задумывались о том, какой великий подвиг они совершают. Мне хочется поблагодарить преподавателей и студентов, их семьи за ответственность и патриотизм, понимание важности сохранения семейных традиций, памяти о героях", - сказала она.

На открытие акции "Семейные Книги Памяти" в КГУ имени И. Арабаева стало известно, что Всероссийская молодежная акция "Наши семейные Книги Памяти" официально стартовала 4 ноября в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Ниже представляем выступления некоторых студентов:

Я, Бексултан Какематов, студент 1 курса, мой прадед Алтанды Аманбаев,1915 года рождения, ушел на фронт в 1942 году. Воевал на 2-ом Белорусском фронте в стрелково-минометном подразделении. Прошел всю войну и встретил Победу в Берлине. Вся наша семья им гордится

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Я, София Алиева, студентка 1 курса, мой прадед Григорий Федорович Марикуца ушел на фронт в 1942 году, в возрасте 49 лет. Воевал на Белорусском фронте в танковых войсках. Награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги". Погиб в 1942 году. Мы его помним.

Я, Наргиза Жакшылыкова. Мой прадед Отобай Керимбеков воевал на 2-ом Белорусском фронте. Прошел всю войну. Победу встретил в Берлине. Награжден.

Я, Алина Картайганова, мой земляк - Салибек Эгембердиев - участник битвы за Сталинград. В 1946 году поступил В Московский геологоразведочный институт. Открыл и освоил с коллегами месторождение "Кумтор". Мы гордимся его подвигами.

Я, Шахло Саттарова из Узбекистана, обучаюсь в КГУ имени Арабаева. Мой прадед Саттар Усманов - Герой Советского Союза, о нем написана книга. Я горжусь, что могу принимать участие в такой акции.


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URL: https://www.vb.kg/433830
Теги:
ветераны, ВОВ, студенты, Кыргызстан
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