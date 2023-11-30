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Ташиев: Все руководители регионов получили указание закрыть притоны

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 30 ноября 2023 года в городе Балыкчы Иссык-Кульской области, состоялась официальная церемония открытия нового здания Балыкчинского городского отдела Управления ГКНБ КР по Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Здание торжественно открыто председателем ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Ташиевым Камчыбеком Кыдыршаевичем. Также, на церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Эмилбек Абдыкадыров, мэр города Балыкчы Азамат Арнабек уулу, ветераны органов национальной безопасности и личный состав Управления.

Новое здание Госкомитета полностью оснащено современным оборудованием, созданы все условия для плодотворной работы военнослужащих в интересах национальной безопасности.

Генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников Управления и отметил, что руководством республики и далее будут приниматься меры для улучшения материально-технической базы отечественных спецслужб, стоящих на передних рубежах борьбы за независимость, территориальную целостность, межнациональное единство и сплоченность государтсва.

Также, Председатель ГКНБ КР Ташиев К.К. отметил о том, что органы национальной безопасности будут дальше преданно служить интересам Родины, обеспечат качественую реализацию внутриполитического курса руководства республики по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, религиозным экстремизмом и сепаратизмом.

Наряду с этим, в качестве приоритетных задач оперативно-служебной деятельности для сотрудников ГКНБ на текущий период генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев отметил необходимость контроля за деятельностью органов государственной власти по пресечению незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, представляющих гражданам услуги интимного характера. При этом, руководители государственных и муниципальных органов, правоохранительной системы получили указание о необходимости к 1 декабря 2023 года прекратить работу подобных заведений на всей территории республики. В случае получения органами ГКНБ КР сведения о дальнейшей работе подобных заведений, с занимаемых должностей будут сняты главы органов местного самоуправления и правоохранительной системы.

Другой приоритетной задачей для органов национальной безопасности генерал-лейтенант Ташиев К.К. указал необходимость активной борьбы со взяточничеством в органах правосудия, где наряду с представителями фемиды в коррупционных преступлениях стали активно участвовать адвокаты.

Третьим негативным аспектом складывающейся в республике ситуации Председатель ГКНБ отметил возобновление контрабанды на кыргызско-таджикской государственной границе. В этой связи, руководителям государственных органов власти и правоохранительной системы сторого указано о необходимости принятия комплекса исчерпывающих мер, направленных на полное прекращение контрабанды в Баткенской области".


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URL: https://www.vb.kg/433844
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
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