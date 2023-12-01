Запад готовит Кыргызстан к перевороту

Западники очень хотят убедить весь мир в том, что Россия находится в изоляции и от нее отвернулись даже ближайшие союзники. На этом фоне нынешнее сближение наших стран для США и их сателлитов как кость в горле. И извлечь ее, похоже, американцы надеются, свергнув президента Садыра Жапарова, который твердо держит курс на укрепление сотрудничества и наращивание взаимосвязей с РФ.

Очередная цветная революция в Кыргызстане - одна из ключевых задач Запада на сегодня. Так они смогут поменять руководство страны на марионеточное, послушно выполняющее все указания заокеанских хозяев.

О том, что соответствующая подготовка активно проводится свидетельствует тот факт, что в начале июня текущего года были задержаны более 30 человек, подозреваемых в попытке организовать госпереворот. По данным ГКНБ, участникам группы за год удалось привлечь свыше 100 человек, которые должны были организовать массовые беспорядки в Бишкеке и других городах страны.

На самом деле, у Запада достаточно широкий выбор инструментов для создания напряжения в Кыргызстане. Прежде всего, у них есть "армия" НПО, которая действует при неизменной поддержке чисто американских СМИ, таких как "Азаттык" и "прикормленных" или даже созданных на средства западников медиа-организаций, вроде "Кактуса", "Темиров.Life" и других.

Все эти НКО и СМИ единым фронтом стоят за интересы Запада в Кыргызстане. До начала СВО на территории Украины они занимались внедрением "радужной" повестки, активно пропихивали идеи радикального феминизма и альтернативных представлений о семье, противоречащих традиционным ценностям кыргызского народа. После они полностью переключились на русофобскую волну, активизировав борьбу со всем русским, обостряя национальные противоречия и пытаясь создать в стране враждебную антироссийскую среду.

Эта информкампания проводится не случайным образом и не только в Кыргызстане. Темы из западных методичек отрабатываются во всех странах Центральной Азии и раскачиваются очень синхронно.

Между тем, в высших эшелонах власти республики есть четкое понимание того, кто для нашей страны друг, а кто - не очень.

"США пока предложить в качестве альтернативы Кыргызстану особо нечего. До 2022 года, когда Америка ввела беспрецедентные санкции в отношении России из-за событий на Украине, мы для США были одной из стран периферии. А, они работали с правительственным сектором - это является их главным оплотом в Кыргызстане. Не бизнес, а именно НПО. Все это взаимодействие не носило стратегический характер", - говорит эксперт.

В то же время, с точки зрения "мягкой силы" западники имеют достаточно весомое влияние в республике, за счет финансирования своих проектов, а вот России в этом направлении придется еще наверстывать упущенное.

"Вместе с тем, хотя власти Кыргызстана декларируют многовекторную политику, республика, безусловно, для себя выбрала главный приоритет еще на заре независимости - это сотрудничество с Россией. И это все подтверждается показателями роста товарооборота, торгово-экономического сотрудничества, которое в 2022 году достигло исторического рекорда - более $3,5 млрд. Одним из ключевых направлений является обеспечение безопасности. Потому что Кыргызстан первой в ЦА, пережила нападение боевиков, террористов в 1999 году. И тогда первой на помощь пришла Россия, предоставив соответствующее вооружение, военных консультантов. И сотрудничество в этом направлении у нас идет. Оно считается одним из самых эффективных если брать в целом кыргызско-российские отношения. Что касается народной дипломатии, то ту на первом месте трудовая миграция. Поскольку кыргызстанцы по сравнению с гражданами Таджикистана, Узбекистана наибольшие преференции. Не нужно приобретать патент, медицинскую страховку и целый пакет документов, что облегчает пребывание наших граждан в России. Опять же не случайно рекорды бьют и переводы. В прошлом году они составили более $2,6 млрд. А переводы - это же не просто деньги попали в чей-то дом, они активно задействованы во многих сферах экономики, прежде всего в сфере услуг Кыргызстана", - резюмирует Шестаков.

Так что совсем неудивительно, что руководство Кыргызстана, действующее в рамках национальных интересов, сегодня хочет взять под контроль деятельность иностранных агентов – энпэошников, которые стремятся разрушить отношения КР и РФ. И, нужно отметить, что усмирить сторонников Запада пытаются очень цивилизованным способом - путем принятия законопроекта, обязывающего неправительственные организации раскрывать источники финансирования. Этот документ начали обсуждать минувшим летом. Параллельно возобновились общественные слушания по законопроекту о СМИ, направленному на ужесточение ответственности медиа за достоверность публикуемой информации.

Против этих законодательных инициатив сразу же ополчились активисты из фонда "Сорос-Кыргызстан", "Корпуса мира", "Международного партнерства за права человека", Норвежского Хельсинкского комитета и других прозападных организаций. Была развернута широкомасштабная информационная кампания, которая продолжается и по сей день. Гражданские активисты, финансируемые Западом, не теряют надежды "додавить" руководство страны и заставить отказаться от попыток избавиться от внешнего влияния.

О том, что западники сегодня всячески стараются подорвать установившееся в стране политическое равновесие, говорит и тот факт, что они буквально самолетами завозят в нашу страну баксы, предназначенные для оплаты деятельности так называемых гражданских активистов, которые должны разжечь в стране огонь очередной цветной революции. Так в октябре стало известно, что в аэропорту "Манас" приземлилось американское воздушное судно с "дипломатическим грузом" - теми самыми наличными деньгами для активизации работы иноагентов. Точно такие же самолеты прилетали в Кыргызстан перед предыдущими "цветными революциями", а также на Украине в 2014 году в самый канун госпереворота.

Вместе с тем, у западников есть и альтернативные способы дестабилизации ситуации в нашей стране. Так, по мнению, экспертов, у Кыргызстана есть перспектива оказаться под управлением людей, придерживающейся радикальных религиозных идей. Целый ряд экстремистских и радикальных религиозных группировок, созданных при поддержке США и их союзников, - это еще один способ расколоть нацию и государство.

Сегодня подобные формирования методично вербуют и вовлекают в свои ряды молодых людей, в том числе из нашей страны. Под влиянием сотен молодых проповедников и теологов, получивших образование за рубежом, в республике ханафитский мазхаб (одно из четырех учений у мусульман-суннитов) постепенно сдает позиции и набирает обороты радикальный ислам. Влияние таких организаций, как "Хизб ут-Тахрир", уже начинает ощущаться даже на уровне средних школ.

Несомненно, нынешнее руководство страны осознает существующие угрозы и понимает, что единственным гарантом безопасности для Кыргызстана остается Россия, способная поддержать социально-экономическую стабильность и отразить любые внешние угрозы. Подтверждением этого стали январские события 2022 года в Казахстане, когда ввод миротворцев ОДКБ спас страну от инспирированного извне государственного переворота.

Политолог Игорь Шестаков считает, что западные силы, действительно, активно работают в республике через свои НПО.