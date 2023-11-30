Профсоюзы обратились к главе КР: "Не отнимайте у людей право на отдых"

Представители Федерации профсоюзов Кыргызстана обратились к президенту страны из-за введенного моратория на выдачу путевок в санаторно-курортные учреждения на территории страны за счет средств Фонда оздоровления трудящихся.

По их словам, если в их организации и имелись нарушения, то государство в любом случае должно предложить трудящимся альтернативу.

"Что касается средств, которые должны были, якобы, идти на ремонт, подобное решение с точки зрения закона было бы расценено, как нецелевое использование средств. ФПК не имел право даже на получение доходов, не говоря уже про перенаправление средств из отчислений работодателей. В противном случае это грозило бы уголовным наказанием. Мы предпринимали неоднократные попытки личной встречи с президентом КР Садыром Жапаровым, чтобы донести свою позицию напрямую и объяснить главе КР ситуацию без искажений и кривотолков", - отметили в ФПК.

Также в ФПК напоминают, что профсоюзы – независимая организация, существующая по всему миру. От оздоровительного отдыха для врачей, учителей, работников промышленных производств и др. на столь долгий срок отказываться нельзя. Несмотря на сложное положение санаториев и курортов ФОТ и ФПК – это была единственная доступная возможность на реабилитацию, благодаря сохранению низких цен на путевки.

Публикуем полный текст обращения членов Совета ФПК и простых представителей профсоюзов к главе КР Садыру Жапарову:

"Мы, представители профессиональных союзов и простые члены профсоюзов, являемся народом Кыргызстана, которые, исходя из права самостоятельно определять собственную судьбу в целях обеспечения верховенства права, справедливости и равноправия, утверждая основы подлинного народовластия, утверждая права и интересы народа Кыргызстана выражая непоколебимую волю к сохранению укреплению государственности. Подтверждая приверженность к защите уважению прав и свобод человека и гражданина, признавая общечеловеческие принципы и ценности стремясь к социальной справедливости экономическому благосостоянию развития образования науки духовности, чтя память героев отдавших жизнь за свободу нашего народа, осознавая ответственность за своё Отечество перед нынешним и будущими поколениями, на референдуме приняли Конституцию КР от 11 апреля 2021. Обращаемся к вам - президенту нашей страны, согласно пункту 3 статьи 66 Конституции, как гаранту Конституции прав и свобод человека и гражданина.

Несмотря на наши неоднократные обращения в ваш адрес, чтобы лично с вами встретится и обсудить имеющиеся проблемы, мы остались неуслышанными.

На днях мы ознакомились с вашим указом от 22 ноября 2023 УП № 319 "О принятие мер по эффективному управлению мероприятиями по оздоровлению трудящихся", разработанного и подписанного без нашего участия. Ранее мы были ознакомлены с проектом указа №18-8697 от 18 октября 2023, который был подготовлен Жыпарисой Рысбековой и подписан Айбеком Джунушалиевым.

К нашему сожалению, данный указ подготовлен без какого либо анализа. Работа Счетной палаты КР по вашему устному поручению началась только недавно, результатов их труда пока нет.

Сбор денежных средств ФОТ не удерживается из зарплаты всех работников Кыргызстана, а выплачиваются работодателями в размере 0,15%, 0,25% по тарифам страховых взносов, установленных законом КР от 24 января 2004 №8 "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию". А значит, какие учреждения, предприятия и организации платят, те и получают путевки, а не только члены профсоюза.

В справке-обосновании указывалось, что "ежегодно льготами пользуется менее 1% от общего числа работающих граждан". Откуда взяты такие неподтвержденные статистические данные? Даже члены профсоюза от общего числа работающих никак не могут составлять 1%.

По п.1 настоящего указа водится в мораторий на выдачу путевок по всей территории Кыргызстана с Фонда оздоровления трудящихся. При введении моратория на выдачу путевок санитарно-курортные учреждения на всей территории КР за счет Фот до 31 декабря 2027 простые рабочие, трудящиеся и их дети, за которых добросовестными работодателями выплачиваются страховые взносы, лишаются права на отдых и реабилитацию. Это является нарушениями пунктов 2 и 3 статьи 42 Конституции КР: "Каждый имеет право на отдых, а также иные основные условия осуществления права на отдых, определяются законом".

Средства из Фонда оздоровления трудящихся имеют по закону КР прямое целевое назначение - оздоровление трудящихся и членов их семей.

Пункт 2 данного проекта указа рекомендует Федерации профсоюзов Кыргызстана в срок до 31 декабря 2023 в установленном порядке передать во временное безвозмездное пользование Управлению делами президента всех объектов санитарно-курортных учреждений, находящихся в их собственности без указания срока передачи. По статье 15 Конституции КР в нашей стране в равной степени признаются и защищаются частные, государственные, муниципальные и иные формы собственности. Собственность неприкосновенна!

В связи с вышеизложенным требуем пересмотреть Указ от 22 ноября 2023 года УП №319 "О принятии мер по эффективному управлению мероприятия по оздоровлению трудящихся", так как он идет в разрез с правами и свободами наёмных работников, нарушающий статьи 15, 42 Конституции КР, статьи за 4, 24 Закона КР "О профессиональных союзах", Конвенции Международной организации труда № 87 "О свободе ассоциации и защиты прав на организацию", №98 "О применении принципов права на организацию заключения коллективных договоров" где наше государство взяло на себя обязательства по соблюдению прав профсоюзов.

Мы надеемся на ваше понимание и просим Вас, Садыр Нургожоевич, лично встретиться с нами".

Под обращением подписались все 27 членов Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана множественные представители "первичек" ФПК. Они надеются, что их голос будет услышан.

Напомним, Президент Садыр Жапаров ввел мораторий на выдачу путевок в санаторно-курортные учреждения на всей территории страны за счет средств Фонда оздоровления трудящихся, объединения профсоюзных организаций "Федерация профессиональных союзов Кыргызстана". Мораторий будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Как отмечается, поступающие средства направят на капитальное строительство и ремонт объектов санаторно-курортных учреждений, а также на улучшение их материально-технической базы.