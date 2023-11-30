Президента Германии забыли встретить в Катаре

Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара. Немецкий лидер прождал около получаса до тех пор, пока в аэропорт за ним не прибыли, передает СМИ.

Эмир Катара Шейх Тамим Аль Тани опоздал на встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прилетел с визитом в столицу страны Доху.

Эмир Катара, видимо, был не готов принять Штайнмайера после его приземления, - пишут местные СМИ.

Там добавили, что во время ожидания Штайнмайер стоял на верхней ступеньке самолета с серьезным выражением лица и скрещенными руками.

Закончилось ожидание лишь спустя 30 минут. Все это время немецкий политик находился на улице при температуре воздуха 30 градусов. После долгожданного приветствия с Аль Тани стартовало обсуждение ситуации в секторе Газа, заключили в материале.