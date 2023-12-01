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Мирзиёев объявил о переходе на чрезвычайный режим работы по экономии воды

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил, что следующий год станет периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды, так как в связи с ее нерациональным использованием серьезно страдает экономика страны. Эти вопросы были рассмотрены на профильном совещании 29 ноября, передает пресс-служба главы государства.

Руководитель республики подчеркнул, что 20% водных ресурсов формируются в Узбекистане, остальные - на территории соседних стран. Ситуация усугубляется сложностями в управлении трансграничными источниками, а также их сокращением, вызванным климатическими изменениями.

По словам Мирзиёева, на водное хозяйство ежегодно тратится порядка $1 млрд - больше бюджетных средств государство направляет лишь на образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Тем не менее, вода используется нерационально. Например, на орошение гектара хлопкового поля в год расходуется 10-11 кубометров, тогда как в странах со схожим климатом и почвой - в два-три раза меньше из-за грамотного управления ресурсами.

В результате потерь воды экономика Узбекистана теряет $5 млрд в год.

Кроме того, по прогнозам экспертов, к 2030 году нехватка воды в республике может достичь отметки 15 млрд кубометров.

В этой связи президент обозначил несколько первостепенных задач, направленных на улучшение эффективности использования природных ресурсов.

Во-первых, он объявил "ударный год по бетонированию каналов". Соответствующие работы только в следующем году затронут 1500 километров, то есть в четыре раза больше, чем объектов, чем в текущем году. К 2025-му планируется забетонировать около двух тысяч км каналов. Поскольку наиболее оптимальным временем для таких работ считается период с ноября по март, то властям на местах поручено приступить к постройке новых ирригационных систем уже сейчас.

Во-вторых, поставлена задача по внедрению водосберегающих технологий. Президент отметил, что лишь на 30% из 4,3 млн гектаров орошаемых площадей применяются инновации, позволяющие экономить ресурсы. В таких хозяйствах также наблюдается уменьшение расхода удобрений и горючего, повышение урожайности. Однако в ряде регионов, например, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях, ситуация близка к катастрофической. По словам Мирзиёева, здесь почти не осуществляют лазерное выравнивание земель - самое простое агротехническое мероприятие, способствующее экономии воды.

Основной причиной является неэффективный механизм финансирования фермеров. В этой связи была предложена новая схема. Кластеры и фермерские хозяйства, желающие внедрить водосберегающие технологии, смогут взять кредит на пять лет с двухлетним льготным периодом под 14% годовых. Причем оформление договора с банком будет проходить в режиме онлайн.

В-третьих, следует сократить расходы по доставке воды. Сейчас кубометр воды, поставляемый на поля, обходится в среднем в 212 сумов, хотя в Бухаре, Намангане и Кашкадарье - дороже в два-три раза. К тому же, 80% насосных станций из-за устаревшего оборудования имеют высокий расход энергии. Чтобы решить проблему, Мирзиёев предложил организовать процесс модернизации этих ирригационных объектов с привлечением частных партнеров. Он добавил, что в этом направлении уже реализуются несколько проектов. В будущем планируется обновить 95 станций, еще 118 выставить на открытый тендер и, возможно, передать в управление иностранным компаниям.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/433855
Теги:
вода, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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