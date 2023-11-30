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"В целях искоренения коррупции таможню нужно включить в состав ГКНБ"

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- ВБ
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В целях искоренения коррупции и контрабанды правительству Кыргызстана необходимо рассмотреть вопрос о включении таможенной службы в состав ГКНБ КР. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политический эксперт Медербек Корганбаев.

"Не секрет, что кыргызская таможня еще с первых годов обретения Кыргызстаном независимости являлась жирной кормушкой предыдущих президентов республики. По сути с 1991 года по 2020 год лояльные и коррумпированные таможенные чиновники обеспечивали бывших президентов и их окружение стабильными и щедрыми денежными потоками, финансировали парламентские выборы и президентские избирательные кампании за счет нелегальных доходов от контрабанды. Любая таможня в любой стране - это золотая река, текущая не только в бюджет страны, но и в руки коррумпированных кланов. Почему очень важно ввести таможенное ведомство в структуру спецслужбы? Во-первых, деятельность таможенных постов, сбор пошлин, экспорт и импорт товаров полностью переходит под контроль ГКНБ. Во-вторых, отбором кадров в ряды таможенного органа также будет заниматься орган национальной безопасности, что уже способствует снижению риска устройства на работу родственников и представителей коррумпированных группировок. В-третьих ГКНБ не допустит создания и функционирования в таможне новых коррупционных серых и черных схем экспорта и импорта товаров, а имеющиеся нелегальные пути/каналы ввоза и вывоза будут сведены на нет. В - четвертых, кардинально уменьшится риск ввоза в КР или вывоза из страны через таможню оружия, боеприпасов, наркотических веществ и средств, исключенных из гражданского оборота. Конечно, это нонсенс, когда таможня переходит под ответственность спецслужбы. Но, учитывая реалии, условия нашей страны это решение будет на пользу государства.

Коррупция в таможенных органах будет искоренена или по крайне мере казнокрадство сократится в разы. Таможня перестанет служит удобным карманом для тех или иных членов высшего руководства. Контора не позволит никому проворачивать незаконные дела и обкрадывать народ. Согласитесь, пора уже пришло время наводить порядок на таможне. К сожалению, в 1990-х и 2000-х годах, да и потом руководитель таможенной службы был особо приближенным любого бывшего президента и выполнял роль негласного спонсора и кошелька. Как видно из расследований прозападных СМИ, в Кыргызстане коррупция на таможне достигла астрономических масштабов именно за счет тесного взаимодействия бывших президентов и глав таможенной структуры. Кыргызстан в силу своего географического положения и условий ведения бизнеса, торговли, политической обстановки всегда привлекал и привлекает к себе внимание международных преступных сообществ, занятых в сферах контрабанды товаров, наркотрафика и торговли оружием. Вышеуказанные сферы замкнуты на таможне. Развернутая председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым борьба с организованной преступностью и мафиями как раз касается и ситуации на таможне. Как не крути, большую часть нелегального дохода криминальные группы и коррупционные кланы получают за счет незаконных операций на таможне. Следовательно, таможня нуждается в установлении пристального надзора и жесткой руке ГКНБ, - заявил Медербек Корганбаев.


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URL: https://www.vb.kg/433856
Теги:
ГКНБ, таможня
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