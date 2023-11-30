MBANK приглашает клиентов в самый большой филиал банка

Филиал цифрового банка страны – MBANK распахнул двери своего самого большого отделения в стране. 29 ноября 2023 года состоялось торжественное открытие нового филиала банка MBANK Asia Mall.

Это один из филиалов нового формата, которые MBANK продолжает открывать по всему Кыргызстану. Филиал оформлен в новой визуальной стилистике MBANK и ориентирован на эффективное обслуживание клиентов с учетом современных тенденций.

Концепция нового офиса представляет собой просторное и светлое помещение, где каждый элемент создан с учетом потребностей и комфорта клиентов.

"На постоянной основе мы стремимся облегчить жизнь наших клиентов и сделать финансовые услуги доступными для каждого жителя нашей страны.

И сегодня, с уверенностью могу заявить, что MBANK - один из первых банков страны, который существенно упростил доступ к финансовым услугам через цифровизацию и предоставляет быстрые, удобные и качественные финансовые сервисы. И цифры говорят сами за себя: 5,5 млн скачиваний приложения MBANK, оплата более 1500 услуг, 260 современных банкоматов, 33 сберкассы, более 19 филиалов по всей стране, помимо филиалов и сберкасс 17 точек обслуживания клиентов и собственное представительство в России.

Хочу подчеркнуть, что MBANK взял вектор на цифровое развитие всей страны и

мы продолжим реализацию этой важной миссии, и открытие филиалов нового формата по всему Кыргызстану этому важное направление", - отмечает Председатель Правления Бектур Алиев.

Особенностью нового филиала является цифровая интеграция: реализация онлайн-очереди – возможность запланированного бронирования времени прихода в филиал, встроенные в стену лэд-экраны, которые транслируют курсы валют и информацию о деятельности банка, инфостенд с QR – кодом, который напрямую ведет на приложение MBANK и MBUSINESS.

В новом филиале банка в 700 м2 создана возможность обслуживать большое количество человек, значительно расширен отдел кредитования, размещено 7 касс для денежно-валютных операций, из которых 2 кассы оборудованы для премиального обслуживания VIP клиентов, предусмотрена и выделена отдельная комната для встреч, а также комната отдыха и кухня для сотрудников.

MBANK – Первый цифровой.