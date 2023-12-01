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"Делегаты курултая должны обязать президента закончить реформы"

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Садыр Жапаров просто обязан остаться на второй срок и этот вопрос должны обязательно поднять делегаты предстоящего Народного курултая. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, глава государства должен закончить начатые реформы.

"За три года с приходом к власти президента КР Садыра Жапарова очень многое стало меняться в Кыргызстане в лучшую сторону. Кардинальные реформы идут во всех сферах и что не маловажно, страна становится более открытой и безопасной для инвесторов. Самое же главное, коррупционеров стали ловить. Когда такое было в стране? Что ни день, то новость о задержании того или иного чиновника. Здесь надо отдать должное работе председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, но задачу ему ведь поставил президент. Поэтому делегаты предстоящего курултая в обязательно порядке должны поднять этот вопрос и от имени народа обязать главу государства, чтобы он повторно баллотировался в президенты. Он должен закончить начатое, так как никто не даст гарантий, что после него все не вернется к прежнему состоянию. В этой связи президент должен чувствовать свою ответственность", - заявил Тилек Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/433862
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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