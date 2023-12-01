МИД КР рассказал о дипломатической деятельности Чингиза Айтматова

К юбилею Чингиза .Айтматова МИД Кыргызской республики подготовил специальное сообщение о его дипломатической деятельности:

"Не случайно в академических кругах часто произносится изречение, что "талантливый человек талантлив во всём", которое высвечивает одарённую личность, умеющую сочетать своё основное занятие в различных видах деятельности, при этом успешно подтверждающую свою эффективность в других профессиях и ремёслах. Воистину фразу, сказанную выше, следует отнести к личности Чингиза Торокуловича Айтматова, несомненно пополнившего список литераторов разных времён и эпох, ярко проявивших себя на дипломатическом поприще – это Петрарка, Шатобриан, Вашингтон Ирвинг, Пабло Неруда, Александр Грибоедов, Федор Тютчев, Денис Фонвизин, Алексей Толстой и т.д. В этом смысле необходимо выделить один важный аспект. Как правило, портреты многих мировых писателей превращаются в просветительско-официозные иконы, статично висящие в кабинетах литературы в школах, университетах, академиях. Однако, если государственная власть доверяет им нести бремя конкретного дела в виде дипломатической службы, то иконный облик признанных литераторов тут же снимается, и перед нами появляются совершенно живые люди, обретающие наибольшую ценность не только с точки зрения их полезности для общества и государства, но и с позиции обретения ими другого имиджа, наглядно демонстрирующего истинный талант в совершенно новом обличии.

В этом смысле дипломатическую деятельность Чингиза Айтматова условно можно поделить на два этапа, имеющую свою специфическую айтматовскую природу, которую следует поделить на официальную и неофициальную. Может это покажется неожиданным для многих, но дипломатическая миссия кыргызского писателя началась ещё до назначения его Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Люксембурге.

Как известно, в 1986 году он инициировал проведение в Кыргызстане масштабного "Иссык-Кульского форума", собрав на родине предков ярких интеллектуалов Запада и Востока – учёных, писателей, художников, актёров, общественных деятелей, начиная от Нобелевских лауреатов до Генерального секретаря ЮНЕСКО. Тогда "в одну лодку" сели люди из разных континентов и стран, из разных этнических и расовых групп для обсуждения проблем безопасности человечества и завтрашнего дня цивилизованного мира. В частности, в вопросе преодоления "холодной войны" между СССР и западным миром "1-й Иссык-Кульский форум" стал важным звеном с точки зрения вклада на безопасность мира и формирования нового мышления. В итоге именно это событие открыло в Айтматове-писателе – Айтматова-дипломата, ставшего фактически "неофициальным послом" мира на планете. В этом плане первый этап Айтматова, как дипломата, начинается с первых октябрьских дней 1986 года.

Безусловно, второй этап тоже отличается своей функциональной особенностью. Ибо с 1990 года по 1992 гг., но уже в качестве официального лица, он назначается Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Люксембурге, а затем России (с 1992 по 1994 гг.), а с 1994 по 2006 гг. – Послом Кыргызской Республики в странах Бенилюкс и Франции, а также постоянным представителем своей страны при НАТО и ЮНЕСКО. Если собрать различные публицистические и исследовательские источники в один клубок, то можно заметить одну закономерность: дипломатическое сообщество одним из достоинств Ч. Айтматова считало его главное качество – постоянную готовность максимально помочь стране, которой он служит, наряду с признанием великодушия, скромности, масштабных знаний, ответственности писателя, что в принципе должно быть присуще истинному государственному деятелю.

Разумеется, мировой авторитет Чингиза Торокуловича сказывался на особенном его восприятии со стороны лидеров тех стран, где он представительствовал. В частности, в архивах можно встретить любопытный эпизод. Во время вручения верительных грамот Король Бельгии принял Посла Кыргызской Республики последним, чтобы после церемонии получить возможность побеседовать с ним без ограничения во времени.

Существует и другая закономерность. Когда правительственные, парламентские, дипломатические и другие делегации Кыргызстана направлялись в западную часть Европы в рамках официальных и рабочих визитов, то само присутствие Чингиза Айтматова на форумах, саммитах, собраниях и заседаниях заметно облегчало работу кыргызстанцев в решении вопросов сотрудничества, где главным мотором и генератором переговорного процесса был всё тот же кыргызский классик. Ибо огромное влияние писателя заключалось в том, что многие проблемные стороны переговорного процесса обретали мягкую форму – они рассматривались без особой бюрократии и более оперативно. Но у Айтматова-дипломата была ещё одна мечта, которая исходила из его профессии (писатель по профессии зоотехник). Он на протяжении многих лет хотел осуществить проект о развитии коневодства в Кыргызстане и наладить его экспорт, контактируя с европейскими бизнесменами в целях привлечения прямых инвестиций. Более того, его стараниями Иссык-Кульская область (как бренд) получила сертификат Европейского союза на экспорт в животноводческой сфере. Но политическая ситуация в Кыргызстане изменилась, и проект не воплотился в жизнь…

Ч.Айтматов говорил: "человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его люди". Эти слова наиболее точно подходят к самой сущности натуры писателя. Мы живы, следовательно, будет жить и Ч.Айтматов. Верим, что навсегда".