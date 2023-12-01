Профессор Канаев: По языку можно определить, как функционируют 12 органов

Богатый опыт традиционной медицины мог бы принести кыргызстанцам большую пользу, если объединить ценности обеих медицин - восточной и западной, считает заведующий кафедрой восточной медицины Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, доктор медицинских наук, профессор Рыскулбек Канаев. И делает все возможное, чтобы вдохнуть в это направление новую жизнь. Он не только является президентом Ассоциации восточной и альтернативной медицины, но и выступает инициатором проведения научных форумов и конференций по данной теме, как, например, международный форум по традиционной медицине на Иссык-Куле, на который приезжали светила восточной медицины из Китая, Японии, Кореи и других стран.

Как связана конституция человека с потенциальными болезнями? Почему к восточной медицине остаются вопросы и недоверие? С кем из зарубежных коллег чаще контактируют наши врачи? На эти и другие вопросы ответил профессор Рыскулбек Канаев в интервью vb.kg.

- В 2014 году наш институт заключил договор о сотрудничестве с Институтом традиционной китайской медицины провинции Ганьсу. В этом году мы продлили его. Согласно ему, наши врачи могут проходить там бесплатно курсы повышения квалификации. За это время более 50 курсантов получили отличные знания и навыки, пройдя там подготовку под руководством известных профессоров. В августе к нам приезжали восемь специалистов во главе с проректором этого института. И мы решили, что наряду с обучением молодых врачей параллельно займемся научными исследованиями в области фитотерапии. Планируем создать совместную научную группу по изучению свойств наших экологически чистых горных трав и провести клинические испытания. Если это удастся, а я думаю, что да, то в наших дальнейших планах - создание предприятия по производству препаратов из трав в виде, например, таблеток, растворов для капельниц.

Я предложил коллегам провести исследования тех лекарственных трав, которые в комплексе с другими видами лечения – иглорефлексотерапией, диетотерапией, фитотерапией и другими мы используем для лечения больных и получаем хорошие результаты по каждой нозологии. У каждого заболевания – гипертонической болезни, почечной патологии, диабета или кишечных недугов - есть комплекс своих лечебных сочетаний. Хотелось бы, конечно, самим изучать лечебный состав наших трав, проводить клинические испытания и выпускать препараты. Но, к сожалению, у нас нет таких развитых институтов и больниц традиционной медицины как в Китае. Мы используем травы только в отварном виде и, как я сказал, получаем отличный результат.

Наш институт установил деловые контакты еще и с 12-й больницей города Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. Это тоже очень крупный и научный, и лечебный центр, где в лечении пациентов сочетают восточную и западную медицину. В августе на организованной там конференции я поделился нашим опытом интеграции традиционных и нетрадиционных методов лечения в системе современной медицины, который заинтересовал коллег.

Мы также заключили договор с этой больницей по обмену опытом, обучению наших врачей. Сейчас четыре моих ассистента проходят подготовку на базе этой клиники. А к концу года к нам приедут специалисты оттуда и проведут мастер-классы. Тем самым мы расширяем свои знания и поле деятельности.

В нашей стране практикуют врачи восточной медицины из других стран?

- Конечно. У нас функционируют около десяти центров в разных регионах Кыргызстана. В основном работают опытные специалисты из Китая. Все центры официально зарегистрированы, практикующие врачи прошли аккредитацию через нашу ассоциацию, получили лицензию Минздрава. Мы постоянно контактируем с ними.

То есть традиционная медицина в нашей стране не запрещена?

- Нет, но и поддержки особой мы тоже не чувствуем, как, например, в Китае. Там она развивается и расширяет свое присутствие, в том числе за рубежом, благодаря поддержке со стороны государства. Даже в генеральном плане развития страны на период 14-й пятилетки (2021-2025 годы) говорится об эффективном использовании традиционной китайской медицины в профилактике, лечении и реабилитации пациентов при одновременном продвижении инноваций и разработок в ней за рубеж.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения памятника Чжан Чжунцзину, известному китайскому фармакологу и врачу династии Восточная Хань (25-220), сказал, что китайская нация полагается на традиционную китайскую медицину на протяжении уже многих тысяч лет. И что необходимо оптимизировать механизмы этой медицины и фармацевтики с точки зрения современной науки и включать в лечение как восточную, так и западную медицину.

В борьбе с пандемией COVID-19 медики Китая, как известно, использовали и методы традиционной китайской медицины и получили хорошие результаты от комплексного лечения. Что, безусловно, повысило международное признание традиционных средств лечения. Специалисты ВОЗ за период пандемии тоже убедились в эффективности лечения больных методами традиционной медицины и сегодня уделяют большое внимание ее развитию. Летом ВОЗ даже организовала международную конференцию в Индии для врачей традиционной и нетрадиционной медицины.

Профессор, а кыргызстанцы доверяют традиционной медицине?

- Если бы не доверяли, то у нас не было бы такого наплыва больных. Посмотрите, сколько людей ожидает приема (Рыскулбек Алыбаевич распахивает дверь кабинета в коридор, где образовалась даже очередь, поскольку график приема из-за интервью чуть сбился). Многие из них пришли к нам после лечения в разных клиниках, не получив облегчения от проведенного там курса лечения различными препаратами. К нам обращаются больные практически со всеми болезнями, в том числе и с детьми, и с каждым из них работаем индивидуально.

В чем противоречия между западной и восточной медициной? Ведь цель-то у них одна – вылечить пациента.

- Противоречий в общем-то нет. Я считаю, что они отлично и логично дополняют друг друга. Но я, как врач, могу сказать, что западная медицина в большинстве случаев проводит симптоматическое лечение, делит организм по системам: кровеносная, эндокринная, нервная и так далее. Смотрит не комплексно, а структурально, в разобщенном виде. Вы приходите к врачу с жалобой, он собирает анамнез, определяет, какие анализы нужно сдать, а после вам выпишут рецепт. То есть лечение симптоматическое: например, есть боль – доктор назначает обезболивающее.

Восточная же медицина воспринимает организм человека как единую систему, в которой редко выходит из строя что-то одно, и в этой системе надо найти корень заболевания. Понять и установить, от чего, например, появилась головная боль конкретно у этого человека. Часто она возникает из-за проблем с печенью или почками. Значит, надо прежде всего лечить их, а не голову. И та же язва желудка прекрасно заживет, если устранить корень болезни, а он, как говорится, "сидит" опять же в печени. Не случайно специалисты восточной медицины и в Японии, в Китае говорят, что надо лечить не больные листья и стебли, а корень. В этом и кроется философия традиционной медицины.

Я сам выходец из западной медицины. Двадцать лет проработал в детской больнице скорой медицинской помощи в хирургии, реанимации и анестезиологии. И всегда задумывался, всегда было в подсознании, как можно, например, лечить опущение органов. Физиотерапия и антибиотики тут не помогут. Ответы на многие мучавшие меня вопросы нашел именно в традиционной медицине, которой занимаюсь тоже 20 лет. Учу других и постоянно учусь сам, вникаю в тонкости этой древнейшей науки. Помню, в Турции на конгрессе три часа читал лекцию своим турецким коллегам по диагностике в традиционной медицине, а потом еще два часа вел прием, едва не опоздал на самолет (смеется). У многих на лицах была растерянность от того, насколько верно я определил их заболевание по пульсу.

Кроме пульса, какими методами вы еще определяете корень болезни?

-Например, по состоянию языка можно определить функциональное состояние 12 органов. У каждого органа есть свои характерные синдромы и симптомы болезни. А также по типу человека, в зависимости от которого формируются и его характер, и заболевания. Например, люди желчного типа энергичные, продвинутые, могут накричать, но в душе зла не держат, чаще страдают от инфарктов и инсультов. Люди селезеночного типа довольно консервативные, боятся неудач, поэтому долго размышляют, как поступить, склонны к варикозному расширению вен. У больных почечного типа, для которых характерны нерешительность, неуравновешенность, слабое место – мочеполовая система. То есть по типу человека с учетом, конечно, других факторов определяем, от чего он страдает и как надо его лечить. А факторов множество - и внешних, и внутренних, начиная от питания и кончая состоянием ума и эмоциями.

Рыскулбек Алыбаевич, где вы постигали тайны восточной медицины?

- Сначала целый год самостоятельно вникал в них, читал литературу. Потом проходил курсы в разных странах – Китае, Японии, Корее. Но очень многое я постиг благодаря замечательному военврачу, прекрасно знавшему философию и концепцию традиционной медицины Андрею Савину. Из Санкт-Петербурга он тогда переехал в Алматы.

А если болезнь не поддается лечению, что тогда?

- Бывают такие случаи. У официальной медицины в неотложных случаях есть свои сильные стороны. Мы же не станем лечить, допустим, аппендицит травами, а воспаление легких – иголками. Или если, например, у человека инфаркт, инсульт, то надо действовать как можно быстрее, чтобы спасти ему жизнь. С диагнозами, которые требуют немедленной помощи, мы отправляем к профильным специалистам. А после мы поможем ему восстановиться после таких смертельно опасных состояний. У нас проходят курсы лечения немало пациентов после инсультов.

Вообще же традиционная медицина помогает избежать этих критических случаев, вовремя остановить, уловить болезнь, если, конечно, человек обратился к нам, допустим, не с четвертой стадией рака. Как практикующий врач двух медицин, которым отдал по 20 лет своей жизни, в лечении я сочетаю преимущества обеих. Например, если человек обратился ко мне с острыми почечными коликами, а это страшные боли, которые надо снять как можно быстрее, чтобы облегчить его страдания. Поэтому без обезболивающих средств тут не обойтись, а потом уже надо убрать корень болезни. В противном случае через некоторое время приступ может повториться. Что чаще всего и случается.

Если у нас есть врачи, желающие практиковать в области традиционной медицины, если сочетание методов восточной и западной медицин приносит пользу больным, то почему не открыть кафедру традиционной медицины в КГМА?

- Хороший вопрос. ШОС давно настаивает на том, чтобы внедрить методы традиционной медицины в официальную, и даже предписывает это сделать. В Узбекистане моментально поддержали эту идею и открыли в Ташкенте Академию традиционной медицины, даже диссертационный совет создали. А с третьего курса в их медакадемии введена дисциплина – традиционная медицина. Выделены земли для выращивания лекарственных трав, использующихся в лечении.

А у нас до сих пор путают врачей традиционной медицины с целителями и экстрасенсами. У меня даже спрашивали, можно ли их обучать на наших курсах. Конечно же, нет! Как им объяснять философию восточной медицины, если они не обладают знаниями по физиологии и анатомии. А это – основа основ в лечении. Все наши врачи традиционной медицины имеют и западное, и восточное медицинское образование. Ради блага больных, повторяю, надо объединить ценности обеих медицин, как это делается во многих странах. Рано или поздно это осознают и в нашей стране.