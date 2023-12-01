Эдиль Байсалов: Почтовый индекс Кыргызстана станет пятизначным

В Кыргызстане может измениться почтовый индекс. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на форуме "Пространственное развитие. Новая цифровая реальность".

По его словам, в республике еще со времен СССР используется шестизначный почтовый индекс. Пришло время его сменить. Предварительно за основу решили взять кадастровый индекс.

"Мы с "Кыргызпочтасы" вчера обсуждали новый индекс. Наконец-то переходим на пятизначный. Возможно, кроме цифр, будут и буквы, чтобы они доводили до каждой двери и единицы недвижимости. Мы не можем использовать слишком длинные номера. Хотим, чтобы в новой реальности и почтовый индекс, и кадастр послужили основой для развития цифровой экономики", - сказал Эдиль Байсалов.