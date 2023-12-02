Погода
$ 88.97 - 89.70
€ 96.70 - 97.70

Специалисты-водники могут остаться без жилья

277  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Без средств к существованию их уже оставили, определив зарплаты в 12-13 тысяч сомов. Протянуть месяц в Кыргызстане на такие деньги и не протянуть при этом ноги – великое искусство.

Без нормальных, человеческих условий работы их тоже давно оставили. Мало того что трудиться на ирригационных объектах приходится в любой сезон и любую погоду, так еще и в "офисе" не погреешься. Здания, красиво называемые офисами, не ремонтировались со времен Советского Союза. Полы прогнили, потолки протекли, ветер – из всех щелей. Оконные рамы тоже сгнили, стекла вылетели… Можно бы, конечно, вставить за свой счет. Но тогда придется месяц прожить вообще впроголодь.

А им еще работать.

Техник-диспетчер руслового Ала-Арчинского водохранилища Жапар Жаныбаев показывает свои владения. Территория относится к Чуйскому облводхозу.

- Вот это – наша контора, диспетчерский пункт, - рассказывает он. – Штат – двадцать два человека. Сторожи, диспетчеры, слесари – дежурят круглосуточно, потому что режим работы такой. Объект это стратегический и с технической точки зрения в Кыргызстане уникальный. Подача воды из водохранилища – галерейная. В советском прошлом вот это все, где мы сейчас находимся, - ПМК. Сама контора, вот здесь была столовая на 75 мест, склад, столярный цех… Вон та территория, что на другой стороне канала, тоже относилась к ПМК, но ту землю потом через аукцион продали, она давно в частной собственности.

Потом административное здание – вернее, то, что от него осталось – передали водникам. И специально для водников, которые обслуживают водохранилище и канал, построили типовые дома.

Сам Жапар Жаныбаев приехал сюда в 1996 году. И с тех пор вместе с товарищами и коллегами наблюдает, как рушится все вокруг – включая здание конторы и водонапорную башню. Нет, не спокойно и безропотно наблюдает. Водники скидываются со своих скудных зарплат, потихоньку ремонтируют то, без чего уж совсем никак не обойтись. Насос, например, несколько раз ремонтировали за собственные деньги. Три кабинетика в двухэтажном административном здании подшаманили – чтобы там хотя бы можно было длительно находиться в зимнее время.

Когда-то государство проявляло неслыханную щедрость, выдавая здешним обитателям краску, известь и кисти для ремонта. И за это были благодарны. Однако уже лет пятнадцать и такой помощи нет. Деньги на ремонт и строительство ирригационных сооружений государством выделяются; для этих же целей Кыргызстане получает миллионные зарубежные гранты. Но ремонта служебных помещений это не касается. Люди – не техника, могут и потерпеть?

Дома, где водники поселились еще в девяностые годы, они тоже стараются содержать в состоянии, пригодном для проживания. Хотя дома эти – не их, и хозяев в любой момент выкинут на улицу.

Как так? Очень просто. Дома – ведомственные, неприватизированные. И приватизировать свои жилища, где прожили с семьями по 25-30 лет, работникам не разрешают.

Домики, откровенно говоря, - так себе постройки. Отнюдь не хоромы. Поселок называется "Вторая пятилетка" - наверное, со времен второй пятилетки никто им серьезно не занимался. Домов немного. Некоторым жителям каким-то удивительным образом удалось оформить их в собственность. Остальным – не удалось. Какая-то странная избирательность.

Живут несколько семей в недоумении и постоянном страхе оказаться без крыши над головой. Пока главы семейств работают на водохранилище – они вроде как хозяева. Как только работу оставят – на выход с вещами. Объяснено им так: если вы приватизируете дома, после вашего ухода работать будет некому. Потому что пришедшим на ваше место работягам негде будет селиться. Из города сюда не наездишься, до ближайшего более-менее цивилизованного населенного пункта (село Гроздь) – около пяти километров. Так что придется ведомственное жилье освобождать для преемников.

Между нами: где они, преемники? Как только где-то всплывает одна из самых больных тем в Кыргызстане – водная, так сразу слышатся жалобы на кадровый голод. Все специалисты – гидроинженеры и гидротехники – уже в весьма солидном возрасте. Многим за шестьдесят. Пока есть силы, работают. Вот как Жапар Жаныбаев и его коллеги. А уйдут на пенсию (когда-нибудь все равно ведь придется уйти) – и что? И всё.

Молодежь в водники не идет. И учиться по этим специальностям не желает. И понятно почему. Чем их, молодых, может заинтересовать такая профессия, при которой будешь горбатиться сутки напролет под палящим солнцем, под дождем и снегом за гроши? А если придется обслуживать какой-нибудь удаленный ирригационный объект – где и как жить? Как добираться до города (общественный транспорт здесь не ходит, да и дорога разбита на нет)? Где будут учиться твои дети (здешние ребята ходят-ездят в школу села Гроздь; недавно им даже автобус выделили, но лишь для тех, кто занимается в первую смену, остальные возвращаются в сумерках пешком, проходя по нескольку километров)?

Здешние аксакалы ко всем проблемам относятся философски: привыкли. Вот только перспектива остаться без домов их совершенно не радует. И дело даже не в том, что за тридцать лет, как смогли, отремонтировались и обустроились, вложив силы и средства. Дело в том, что идти-то, собственно, больше некуда.

Обращались они по этому поводу и в облводхоз, и к депутатам – да куда только не обращались. Ответ везде один: уйдете на пенсию – освободите жилплощадь. Есть, правда, еще такой сомнительный вариант: пусть ваши дети тоже идут работать водниками!..

Вот такие нерешаемые проблемы есть в нашем водном хозяйстве. И решать их, видимо, никто не собирается – несмотря на аховую ситуацию во всем водном секторе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433872
Теги:
вода, пенсии, Чуйская область, Кыргызстан, жилье, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  