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ГКНБ задержан владелец рынка "Ак-Суу" за организацию притона

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по факту организации притона по предоставлению услуг интимного характера иностранным гражданам, получены сведения о причастности к деятельности одного из притонов экс-акима и владельца рынка "Ак Суу" Б.К.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что Б.К.А. в составе организованной группы был вовлечен в данную преступную деятельность, в частности предоставив здание для организации и размещения притона.

Также он сам неоднократно пользовался интимными услугами, предоставляемыми упомянутым заведением.

На основании собранных материалов, 30 ноября 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК КР (вовлечение в занятие проституцией) Б.К.А. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий".


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URL: https://www.vb.kg/433874
Теги:
ГКНБ, задержание, рынок, Кыргызстан, притон
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