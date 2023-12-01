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Несовершеннолетние угнали автомобиль и продали его за 40 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке несовершеннолетние угнали автомобиль и продали его за 40 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 27 ноября 2023 года гражданка С.А. обратилась в милицию, сообщив о неправомерном завладении её автомобилем марки "Honda Fit" стоимостью 500 тысяч сомов. Происшествие произошло в период с 01:00 до 11:00 часов утра, когда машина была припаркована возле одного из СТО по улице Патриса-Лумумбы. После угона неизвестные скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 (Угон автомототранспортного средства). В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые И.А. (2007 г.р.) и Б.Р. (2006 г.р.), последний из них ранее был судим за совершение преступлений разной тяжести. Задержанные были водворены в ИВС

В ходе следственных действий милиционерами было установлено, что угнанный ранее автомобиль был продан на территории Джалал-Абадской области за 40 тысяч сомов.

В настоящее время сотрудниками милиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления местонахождения и возвращению ранее угнанного автомобиля законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/433876
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, несовершеннолетние, угон, Бишкек, автомобили
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