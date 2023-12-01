В Бишкеке мировые эксперты обсудили цифровые тенденции в строительстве

В Бишкеке прошел международный форум "Пространственное развитие. Новая цифровая реальность". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, Кыргызстан посетили более 170 специалистов из таких стран как Турция, Словения, Германия, Саудовская Аравия, Япония, Корея, Россия, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан. Бишкек станет международной площадкой для обсуждения мировых практик по Цифровизации строительных и земельно-имущественных областей.

"Одной из главных целей Форума является построение взаимоотношений между странами, направленных на укрепление деловых контактов по вопросам цифровой трансформации в сфере земельных и имущественных отношений" - прокомментировал директор Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики Асылбек Сатывалдиев.

На форуме был представлен пилотный проект Кыргызстана по массовой оценки недвижимости. Данный проект призван продемонстрировать эффективность перехода на налогообложение от кадастровой стоимости, что станет новым этапом справедливого налогообложения в Кыргызстане. Величина имущественных налогов будет напрямую зависеть от рыночной стоимости недвижимости.

"У владельцев обьектов недвижимости с невысокой стоимостью налог на собственность должен быть ниже, чем у дорогостоящих. Чем дешевле недвижимость, тем меньше будет налог и наоборот" - объяснил систему справедливого налогообложения председатель Ассоциации государственных бюджетных учреждений по кадастровой оценке (АБУКО) Искандер Мельдебеков.

Мероприятие организовано кабинетом министров Кыргызской Республики, Службой земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР и Ассоциации бюджетных учреждений по кадастровой оценке Российской Федерации.