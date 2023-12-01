Посол Ду Дэвэнь: Посольство продолжит поддерживать институты Конфуция в КР

Вчера Институт Конфуция при Ошском государственном университете отметил свой 10-летний юбилей. Поздравить юбиляра приехали Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Бишкеке госпожа Ду Дэвэнь, руководители области и города Ош, директора институтов Конфуция в нашей стране, представители Министерства образования и науки КР и другие.

Как отметил ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков, Институт Конфуция является высшим и классическим образцом сотрудничества между двумя университетами – Синьцзянским педагогическим и ОшГУ. За десять лет Институт Конфуция при ОшГУ добился выдающихся успехов, став победителем глобального проекта строительства мобильного Института Конфуция. С момента его создания прошли обучение более 17 тысяч студентов. Он имеет три класса Конфуция и три учебных пункта по изучению китайского языка. Ежегодно предоставляются стипендии студентам для продолжения изучения китайского языка и культуры, что, безусловно, вносит вклад в дружбу между Китаем и Кыргызстаном. Молодые люди имеют возможность обучаться в 52 китайских университетах, включая Синьцзянский педагогический университет, Пекинский университет языков и культур, Пекинский педагогический университет и другие. За десять лет прошли обучение в Китае около 600 молодых кыргызстанцев.

В августе этого года при поддержке Центра сотрудничества между китайским и иностранными языками Министерства образования и посольства Китая в Кыргызстане 19 студентов университета побывали в летнем лагере "Китайский мост", который образован Дальневосточным экономическим университетом. Эти встречи не только предоставили студентам возможность изучать китайский язык и погрузиться в китайскую культуру, но и стали важной площадкой для расширения международного опыта и понимания разных культур.

"От имени посольства и от себя лично поздравляю преподавателей и студентов Института Конфуция со знаменательным юбилеем и большими успехами, - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь, и ее слова потонули в аплодисментах. - Институт является эффективным механизмом культурного обмена и важной платформой для укрепления дружбы между народами. Ваш институт - один из лучших из более 300 созданных в 132 странах. Он носит звание образцового Института Конфуция в Евразии. И заверяю, что наше посольство всегда будет оказывать помощь в его деятельности.

Китай и Кыргызстан – добрые и давние соседи, - продолжила госпожа посол. - Наши нынешние отношения находятся на высочайшем в истории уровне. Особенно стремительно они развиваются в этом году. В мае этого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершил свой первый государственный визит в Китай и принял участие в саммите "Китай – Центральная Азия". Главы наших стран подписали декларацию об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху и договорились о совместном строительстве сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана. Чтобы построить его, надо приложить большие совместные усилия, в том числе и вам, молодым, будущему поколению обеих стран.

У нас уже есть хороший опыт. За десять лет совместного строительства "Одного пояса – одного пути" мы добились больших успехов в социально-экономическом развитии наших стран. И на этой основе будем идти вперед".

Госпоже Ду Дэвэнь за многолетнюю поддержку Института Конфуция присвоено звание Почетного профессора университета. И мантия, и специальный головной убор ей были к лицу. От имени посольства госпожа Ду Дэвэнь в свою очередь подарила юбиляру панно с изображением одного из любимых в Китае деревьев - сливы мэй хуа. По словам Ду Дэвэнь, она цветет только зимой когда, когда лежит снег, и символизирует благородную чистоту, стойкость и несгибаемость, так как "живые соки сохраняются в деревьях сливы и в лютый мороз". Под снегом цветы выглядят еще красивее, но самое главное – их характер: они приносят людям жизненные силы своей красотой, выносливостью и независимостью.

Как отметил заместитель министра образования и науки Кыргызстана Расул Абазбек уулу, партнерство между университетами двух стран достигло нового прогресса. Кыргызско-китайское сотрудничество в области образования приносит плодотворные результаты и демонстрирует хорошие темпы развития благодаря институтам Конфуция в нашей стране. Сегодня в Кыргызстане открыто четыре института – два в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Институт Конфуция при ОшГУ и Синьцзянский педагогический университет можно назвать всеобъемлющим университетским альянсом, который стал крупнейшим механизмом двустороннего сотрудничества университетов в мире.

Абдусамат Халилов, студент кыргызско-китайского факультета Института Конфуция при ОшГУ сказал в интервью vb.kg: "Китайский язык мне нужен для профессиональных целей. Я хорошо владею английским языком и даже работал за границей. И убедился, что китайский язык – это язык будущего, поскольку Китай является главным другом и партнером Кыргызстана. Тем более в нашей стране растет спрос на сотрудников, говорящих по-китайски. А наш институт считается лучшим в сфере преподавания китайского языка.

Мне очень нравится выражение великого Конфуция: "Найди работу по душе и тебе не придется работать ни дня в своей жизни". Это значит, что работа будет приносить удовольствие, а раз так, то человек будет ответственно и творчески подходить к ней. Что в итоге принесет и ему самому, и другим пользу. Поэтому никогда не пожалел о своем решении учить китайский язык и очень хочу продолжить обучение в Китае, побывать там".

Госпожа посол прочитала для студентов и профессорско-преподавательского состава Ошского госуниверситета лекцию на тему: "Инициатива "Один пояс – один путь" прокладывает путь к общему развитию", а также встретилась с губернатором Ошской области. И на всех встречах чувствовались взаимопонимание и искреннее уважение представителей обеих стран друг к другу. Что, как известно, - основа для всестороннего сотрудничества.