В Бишкеке определили победителей фестиваля среди детей с инвалидностью

В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова с участием мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева состоялось мероприятие для детей с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в своем выступлении градоначальник отметил, что мэрия города Бишкек продолжит поддерживать особенных детей, делать все необходимое, чтобы им было действительно удобно и комфортно учится, реализовывать свои интересы, строить планы на будущее, один словом - жить полноценной жизнью.

Айбек Джунушалиев выразил слова благодарности людям, которые всегда рядом: родным и близким, работникам социальных служб, медицинских и образовательных организаций.

Во время мероприятия также состоялась церемония награждения победителей фестиваля, посвящённого Международному дню инвалидов и награждение победителей спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья среди юношей и девочек по шахматам, шашкам, настольному теннису, армрестлингу и пауэрлифтингу. Все призеры получили дипломы и грамоты, а также сладкие подарки.

В номинации "Художественная деятельность" среди детских специализированных дошкольных образовательных учреждений заняли призовые места:

- Гран-при - Специализированное дошкольное образовательное учреждение № 48;

- 1 место – Специализированное дошкольное образовательное учреждение №164;

- 2 место – Специализированное дошкольное образовательное учреждение № 104;

- 2 место – Специализированное дошкольное образовательное учреждение № 87.

Среди республиканских специализированных школ-интернатов:

- 1 место - Специальная общеобразовательная школа-интернат слепых и слабовидящих детей;

- 1 место - Специальная общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей;

- 1 место - Специальная общеобразовательная школа-интернат для глухих детей.

Среди специальных (вспомогательных) школ:

- Гран-при - Специальная (вспомогательная) школа № 30;

- 1 место - Специальная (вспомогательная) школа № 34;

- 1 место - Специальная (вспомогательная) школа № 22.

В номинации "Прикладное искусство" среди детских специализированных дошкольных образовательных учреждений:

- Гран-при - Специализированное дошкольное образовательное учреждение № 48;

- 1 место - Специализированное дошкольное образовательное учреждение № 104;

- 2 место - Специализированное дошкольное образовательное учреждение № 87;

- 3 место - Специализированное дошкольное образовательное учреждение № 174;

- 3 место - Специализированное дошкольное образовательное учреждение № 164.

Среди республиканских специализированных школ-интернатов:

- Гран-при – Специальная общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей;

- 1 место – Специальная общеобразовательная школа-интернат слепых и слабовидящих детей;

- 2 место – Специальная общеобразовательная школа-интернат для глухих детей.

Среди специальных (вспомогательных) школ:

- Гран-при - Специальная (вспомогательная) школа № 34;

- 1 место - Специальная (вспомогательная) школа № 22;

- 2 место - Специальная (вспомогательная) школа № 30.

Отметим, что для участия в фестивале поступили заявки от 11 детских организаций и общественных объединений, фондов и реабилитационных центров, которые занимаются проблемами людей с ограниченными физическими возможностями.

Столичная мэрия на постоянной основе оказывает адресную социальную помощь. Только в Бишкеке предоставляется 22 вида дополнительной адресной помощи. Кроме того, сотрудничает с 22 различными общественными организациями, объединениями и центрами