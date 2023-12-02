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Минсельхоз КР подтверждает отсутствие ограничений на экспорт кукурузы

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- Светлана Лаптева
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В этом году в Кыргызстане посевная площадь кукурузы составила 113,3 тыс. га, что на 5,7 тыс. га больше, чем в прошлом году, или на 5,3% больше, особенно в хозяйственных субъектах Чуйской и Джалал-Абадской областей на 4,0-1,2 больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в настоящее время средняя урожайность кукурузы по республике составляет 68,9 ц/га, что на 3,0 ц/га выше показателя прошлого года. Валовой сбор составил 771,2 тыс. тонн, что на 73,0 тыс. тонн выше показателя прошлого года.

"В 2023 году экспорт кукурузы составил 16544,4 тонны, основной страны куда экспортировалась кукуруза Узбекистан -16 012 тонн, Казахстан 526 тонн, Россия – 6,4 тонн, импорт составил - 1604,5 тонн, в основном семенной материал.

Запрета на экспорт нет", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/433892
Теги:
Минсельхоз, экспорт, Кыргызстан
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